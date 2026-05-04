Qué se celebra hoy, lunes 4 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 4 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. En esta selección de efemérides se destacan episodios políticos, bélicos, religiosos y culturales que dejaron huella en la historia.

Qué se celebra el 4 de mayo

Cada 4 de mayo, los amantes del universo de Star Wars en todo el mundo celebran el Día de Star Wars. “Que la fuerza te acompañe” es “la” frase de Star Wars, la saga que hoy celebra su día mundial, un Star Wars Day con un surgimiento que poco tiene que ver con la franquicia que George Lucas creó.

Fue el diario británico London Evening News el que publicó, el 4 de mayo de 1979, una nota firmada por los miembros del Partido Conservador, para felicitar a la entonces primera ministra Margaret Thatcher. El mensaje decía: “May the 4th be With You”, un juego de palabras con la misma sonoridad de “May the force be with you”, o sea, que “la fuerza te acompañe”.

Imagen de "Star Wars: el ascenso de Skywalker" por Anne Liebowitz.

En 2011, un cine de Toronto organizó un festival de cine el 4 de mayo, y desde entonces se aprovecha para celebrar a esta franquicia que ha marcado generaciones y vidas enteras.

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de mayo

1982: En el marco de la Guerra de las Malvinas, el destructor británico HMS Sheffield fue alcanzado por un misil Exocet disparado desde una aeronave argentina. El ataque derivó en un incendio de gran magnitud y provocó un fuerte impacto político y social en el Reino Unido.

1979: Margaret Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en su país. Su llegada al poder marcó un cambio político de gran relevancia en la historia británica contemporánea.

Margaret Thatcher.

1938: El Vaticano reconoció al régimen de Franco como el único legítimo en España. La decisión se produjo en plena Guerra Civil Española y tuvo una amplia repercusión política e institucional.

1924: Se inauguraron en París las VII Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 44 países y 2.954 deportistas. El certamen consolidó el desarrollo del movimiento olímpico internacional en el siglo XX.

1866: Tuvo lugar en Chicago la Revuelta de Haymarket, en el contexto de las protestas por la jornada laboral de ocho horas. Los hechos se transformaron en un antecedente central para la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

1814: Fernando VII firmó un decreto que anuló la Constitución de 1812 y los decretos de las Cortes. La medida restableció el absolutismo en España y persiguió a quienes impulsaran su restitución.

1675: Carlos II de Inglaterra ordenó la construcción del observatorio de Greenwich con el objetivo de mejorar la navegación. Con el tiempo, este enclave se convirtió en una referencia mundial para la astronomía y la medición del tiempo.

1640: Carlos I de Inglaterra convocó al llamado Parlamento Largo, en medio de la crisis financiera derivada del conflicto con Escocia. La apertura de este período parlamentario fue decisiva en la creciente tensión entre la Corona y sus opositores.

1589: La Armada inglesa al mando de Francis Drake entró en La Coruña y comenzó el asalto a la ciudad. En ese episodio se destacó María Pita, figura recordada por su papel en la resistencia frente a las tropas inglesas.

1256: Mediante una bula del papa Alejandro IV, quedó establecido el nacimiento jurídico de la orden monástica agustiniana. El hecho dio forma institucional a una comunidad religiosa ya asentada en la península itálica.

Quiénes nacieron un 4 de mayo

1929: Nació en Bruselas Audrey Hepburn, actriz belga e ícono del cine y del glamour. Su carrera la llevó a consagrarse como una de las grandes figuras de Hollywood, con reconocimiento internacional por sus interpretaciones.

1655: Nació en Padua Bartolomeo Cristofori, músico italiano y constructor de instrumentos. Su nombre quedó ligado a la invención del piano, uno de los desarrollos más influyentes en la historia de la música.

1008: Nació en Reims quien sería Enrique I de Francia. Su figura tuvo un papel relevante en la monarquía medieval francesa y en los conflictos dinásticos de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.