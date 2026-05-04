Nueva información sale a la luz sobre la muerte del astro Diego Maradona, en tiempos de su segundo juicio

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, dijo en una entrevista con varios medios, que detrás de la internación domiciliaria de su padre “había un plan” para mantenerlo bajo control que “se fue de las manos”.

El equipo médico de Maradona, quien falleció a los 60 años en internación domiciliara tras una neurocirugía, es juzgado por homicidio con dolo eventual, es decir que según la acusación era consciente de que sus acciones podían ser fatales. En momentos en que avanza el juicio por la muerte de su padre en un tribunal al norte de Buenos Aires, Gianinna Maradona apuntó contra el personal médico y el entorno del exastro del fútbol. “Sí sé que había un plan, seguramente había un plan, y que alguien lo dirigía y que se le fue de las manos”, dijo en una mesa redonda virtual con periodistas.

Gianinna, de 36 años, amplío su sospecha al representante, la contadora y los asistentes privados que manejaban el día a día del Diez. “No puedo pensarlo (...) y decir ‘el plan: lo querían matar’, ¿quería tener (el representante Matías) Morla la vida de mi papá en sus manos?, seguramente. Y lo hizo”, sostuvo. Además de Morla, Gianinna señala al exsecretario Maximiliano Pomargo y a la contadora Vanesa Morla, a quienes cree responsables y dice que deberían estar imputados en esta causa, como lo están en otra por fraude con las marcas del exfutbolista. Para la fiscalía, que sindica exclusivamente al equipo médico, Maradona fue víctima de un “grupo de improvisados” que cometió omisiones criminales en una “internación cruel”.

Los acusados, aunque con estrategias distintas, claman inocencia. “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros”, dijo Gianinna sobre los siete profesionales de la salud, liderados por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que arriesgan hasta 25 años de prisión.

El juicio en San Isidro, iniciado en abril, es el segundo intento por esclarecer la muerte del ídolo.

AFP