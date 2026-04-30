"Hinchado como una pelota y con mal olor": expareja de Maradona dio detalles de los últimos días de Diego

Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona, quien declaró este jueves en el juicio por la muerte del astro, apuntó contra los médicos que estaban a cargo de sus cuidados domiciliarios y detalló que dos días antes de su muerte lo halló "hinchado como una pelota, barbudo y con mal olor".

La calidad de los cuidados que le brindaron al exfutbolista en sus dos últimas semanas de vida, durante una internación domiciliaria en las afueras de Buenos Aires, es una de las cuestiones centrales del juicio, en el que están acusados siete médicos que lo trataron previo a su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Ojeda completó este jueves su testimonio tras la interrupción de la audiencia del martes por problemas técnicos del tribunal, y trazó la cronología del deterioro del ídolo previo a su muerte.

El 14 de noviembre de 2020, Ojeda visitó a Maradona en la vivienda en la que se recuperaba y lo encontró "bien, de buen humor", pero pocos días después, el 18 de noviembre, lo vio deteriorado: "Ese día estuve muy poco, porque Diego no estaba óptimo para ver a Dieguito (el hijo de ambos)".

Fotografía aportada por Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: La Nación/GDA.

“Ellos mataron al padre de mi hijo, que perdió a su papá. Mi hijo necesitaba estar con su papá más que nada. Él lo sigue padeciendo, llorando. Nos sigue costando todos los días. Quiero un poco de tranquilidad, de paz”, sostuvo Ojeda cuando Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, las hijas mayores del Diez, le preguntó cómo le afectaba la muerte de Maradona.

Ojeda es la madre de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro fallecido. El niño tiene hoy 13 años.

Según relató, al salir de la propiedad llamó a una secretaria de Maradona para solicitar que los médicos a su cargo acudieran al domicilio con mayor frecuencia, "para que les diga que Diego no puede estar así, estaba muy hinchado, en mal estado".

"Yo sugerí que me lo quería llevar al campo o a una clínica, o a otro lugar que no fuera ahí. La casa era un desastre. Había un olor terrible, no se podía estar. No había absolutamente nada médico, ni una ambulancia. Me lo quería llevar a toda costa", declaró Ojeda.

En esa instancia, la Fiscalía exhibió una serie de intercambios de aquellos días entre el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; su psicólogo, Carlos Díaz; y su psiquiatra, Agustina Cosachov; en los que coincidían en que no había motivos de preocupación.

Leopoldo Luque. STRINGER/AFP fotos

"Yo coincido en que no hay que alarmarse, el tipo en algún momento se va a tener que levantar de la cama. Si no está chupando (bebiendo) y está tomando la medicación, no hay que volverse locos", dijo Luque en un mensaje de audio.

"Hablan desde el total desconocimiento, así que no le des ningún tipo de trascendencia ¿Quién es Verónica Ojeda?", añadió Díaz, según indicó la grabación presentada.

El 23 de noviembre de 2020, Ojeda visitó nuevamente a Maradona y lo halló "hinchado como una pelota, barbudo, con mal olor, con una pelela (inodoro portátil) al lado".

Comienzo del juicio por la muerte de Diego Maradona. Verónica Ojeda llega junto a su abogado Foto: Ricardo Pristupluk/La Nación/GDA

"No era el Diego que nosotros conocíamos, era otro Diego totalmente diferente. Nada que ver al primer día que fui, que estaba óptimo, estaba lúcido", relató.

El segundo juicio por la muerte del astro comenzó el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, tras la anulación del primero en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas.

Además de Luque, Díaz y Cosachov, son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón.

Con información de EFE y La Nación/GDA