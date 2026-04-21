Gianinna Maradona denunció en juicio manipulación "absoluta y horrible" del equipo médico de su padre

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, dijo este martes en el juicio en Argentina por la muerte del astro del fútbol en 2020 que "la manipulación" de su equipo médico "fue absoluta y horrible".

Maradona sostuvo en una audiencia en San Isidro, al norte de Buenos Aires, que ella y sus hermanos fueron inducidos a aceptar una internación domiciliaria presentada como "seria" y bien equipada, pero que luego no resultó adecuada para su padre, que convalecía de una cirugía cerebral cuando falleció.

"La manipulación fue absoluta y horrible", dijo. "Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo", agregó, al referirse al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

"Más allá de lo que hablaban con nosotras, ellos tenían en paralelo otra estrategia", señaló Gianinna, de 36 años, luego de que se reprodujeran audios de WhatsApp que habían intercambiado integrantes del equipo médico de Maradona sobre cómo protegerse si el exfutbolista sufría una fatalidad.

Gianinna Maradona, hija de Diego. JUAN MABROMATA/AFP fotos

"Jamás me imaginé que ellos ya estaban pensando que se tenían que cubrir, tirarle la pelota al paciente, me genera bastante ira escucharlo", dijo la hija del campeón del mundo con Argentina en 1986 en una declaración que tomó una hora y media antes del receso de mediodía.

En el inicio de la audiencia, la fiscalía reprodujo mensajes que involucraban a Luque, quien pidió declarar inmediatamente después a modo de respuesta a la prueba presentada por la parte acusatoria.

Es la tercera vez que declara Luque desde que comenzó el juicio la semana pasada, y declarará "todas las veces que haga falta", remarcó Julio Rivas, uno de sus abogados defensores.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, otros cuatro acusados arriesgan hasta 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte.

Es la segunda vez que la justicia intenta esclarecer las circunstancias de la muerte del astro futbolístico, después de que el primer juicio fuera anulado el año pasado al descubrirse que una de las juezas participaba en un documental clandestino sobre el caso.

Diego Maradona. Foto: AFP.

Con dos audiencias semanales, se prevé que el proceso se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio. Una octava enfermera será juzgada en otro juicio.

Neurocirujano de Maradona aportó foto para demostrar que Diego no estaba “edematizado”

El pasado martes declaró por primera vez Luque, quien es el primero de los siete imputados que declarar en el juicio. Allí, el neurocirujano no solo quiso rebatir que Maradona tuvo una agonía de 12 horas, también intentó demostrar que el astro mundial de fútbol no estaba “edematizado” e hinchado, como sostuvieron numerosos testigos. Para sustentar su posición aportó una fotografía que, el 18 de noviembre de 2020, se había compartido en un grupo de WhatsApp.

Fotografía aportada por Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: La Nación/GDA.

Luque firmó que Maradona no estaba hinchado ni edematizado y aportó una fotografía que tenía en su tablet.

“Esto pone en crisis lo que se venía diciendo en el juicio anterior”, dijo un abogado que defiende a uno de los siete acusados. Se refería al debate que fue declarado nulo después del escándalo protagonizado por la por entonces jueza Julieta Makintach, quien participaba de la producción de un documental sobre las alternativas del juicio que había comenzado el 11 de marzo del año pasado y que la tenía como una de las integrantes del tribunal.

Leopoldo Luque. STRINGER/AFP fotos

En la imagen, una selfie que sacó un acompañante, se lo puede ver a Maradona durante una comida en la casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre, donde Diego vivió sus dos últimas semanas de vida.

La fotografía corresponde al 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte del crack mundial del fútbol.

“Estoy completamente seguro que no existió la agonía [de Maradona]”, afirmó. Así quiso poner en duda lo sostenido en mayo de 2021 en las conclusiones de la junta médica que firmaron los peritos oficiales convocados por la Fiscalía General de San Isidro.

“Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25 de noviembre pasado. Presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 0.30 horas del día de su muerte”, se sostuvo en la citada junta médica.

Tras la declaración de Luque, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, afirmó: “La declaración de Luque, se circunscribió , en su primer parte, a dar cuenta de una serie de papers internacionales que cuestionan (según él) el resultado de la junta médica y la autopsia. Parece mentira que a esta altura del partido siga cuestionando que Maradona haya agonizado y que él (y no otro) era el indiscutible médico de cabecera del paciente".

El representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo: “El segundo segmento de su declaración fue aún más confuso sobre todo cuando quiso explicar lo inexplicable, esto es, una avalancha de audios telefónicos que lo tuvieron como protagonista afirmando precisamente lo contrario a lo que pretendía demostrar en su declaración inicial.

La fotografía que mostró no es novedosa. La obtuvo la propia fiscalía cuando le secuestro el teléfono a Luque a las 72 horas de la muerte de Maradona. Si se la observa con detenimiento tenia el rostro notoriamente más hinchado que cuando estaba en la Clínica Olivos [cuando fue operado de un hematoma subdural en la cabeza] en días anteriores. De hecho así lo afirman todos los testigos que lo vieron en la casa de Tigre”.

Con información de AFP y Gabriel Di Nicola de La Nación/GDA