“Las hijas nos dijeron que eran grandes y se iban a hacer responsables de su papá”, dijo hermana de Maradona

En la quinta audiencia del segundo juicio donde se debate si hubo responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona declara Rita, una de las hermanas del astro. Su testimonio se enfocó en una reunión en la Clínica Olivos donde se decidió una internación domiciliaria después de que el entonces DT de Gimnasia y Esgrima La Plata fuera operado, a principios de noviembre de 2020, de un hematoma subdural en la cabeza.

“Las chicas nos dijeron que ya eran grandes y que se iban a hacer responsables de su papá”, dijo Rita Maradona. No las nombró. pero se refería a sus sobrinas. En la citada reunión donde se definió, según sus palabras, la “internación domiciliaria” de su hermano participaron Dalma, Gianinna y Jana, las tres hijas de Diego.

Ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, la testigo también recordó que en la mencionada reunión se habló de la necesidad de tener una ambulancia y un médico clínico, de forma permanente en el domicilio donde iba a ser trasladado Maradona.

“Había dos alternativas: una internación en una clínica [para continuar la rehabilitación] o una internación domiciliaria. Se habló de tener médicos y de cómo iba a ser la internación domiciliaria. Como las hijas eran tres personas grandes, nosotros no intervenimos [por ella y sus hermanos]”, afirmó Rita.

La hermana de Maradona también hizo referencia a otra situación que ocurrió en esa reunión. “Se dijo que había que buscar un médico clínico porque [Leopoldo] Luque no era médico clínico”, afirmó.

Dalma Maradona (C), hija de Diego Maradona y su expareja, Verónica Ojeda, en juicio por su muerte en San Isidro. Foto: AFP

Luque

El neurocirujano Leopoldo Luque es uno de los siete acusados sentados en el banquillo de los acusados. Llegó a debate imputado por homicidio simple con dolo eventual.

Rita también habló del último día que vio a su hermano: fue el 11 de noviembre de 2020, dos semanas antes de su muerte, cuando el astro mundial del fútbol fue trasladado a una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre.

“Lo vi el día de la externación de la Clínica Olivos, después de que lo operaron. Lo vi en la casa de Tigre, donde falleció. Lo vi bajar de la ambulancia. Conversamos, lo vi bien. Estaba convaleciente después de una operación, pero lo vi bien”, dijo ante una pregunta del fiscal Patricio Ferrari, quien junto con su colega Cosme Iribarren, está a cargo de la acusación pública por parte del Ministerio Público de San Isidro.

Leopoldo Luque. STRINGER/AFP fotos

Ante preguntas puntuales sobre Luque, la hermana de Maradona sostuvo: “Lo conocí por mi hermano. Lo vi varias veces atendiendo a mi hermano”.

La testigo también dijo que su hermano tomaba medicación por la presión arterial y que recordaba que tenía una “afección” cardíaca.

Fernando Burlando con Dalma y Gianinna Maradona Foto:Ricardo Pristupluk/La Nación/GDA

Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna, le preguntó cómo había variado su vida desde la muerte de Diego.

“Mi vida no varió, obviamente que seguimos con una tristeza enorme por no tenerlo a él, pero seguimos adelante”, fue su respuesta.

Por Gabriel Di Nicola, La Nación/GDA