Qué se celebra hoy, lunes 30 de marzo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 30 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 30 de marzo

Usar Día Nacional del Médico, celebrado el 30 de marzo, es una fecha de reconocimiento y homenaje a los médicos y profesionales de la salud que dedican su vida al cuidado y bienestar de los pacientes. Esta jornada se celebra en Estados Unidos con el propósito de agradecer a los médicos por su arduo trabajo, su compromiso y su esfuerzo continuo para mejorar la salud de la comunidad.

El papel fundamental de los médicos

Los médicos desempeñan un papel crucial en la sociedad, ya que son los encargados de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades, así como de promover la salud en general. A lo largo de la historia, los avances en la medicina han sido posibles gracias al trabajo y la dedicación de estos profesionales, quienes, con su conocimiento y habilidad, salvan vidas y mejoran la calidad de vida de millones de personas.

Además de su formación académica, los médicos son también conocidos por su empatía y compasión, cualidades esenciales en su labor diaria. A lo largo de los años, los avances tecnológicos y científicos han transformado la medicina, pero la labor humanitaria y el enfoque centrado en el paciente siguen siendo el corazón de la profesión médica.

Hombre en el médico.

La importancia de reconocer a los médicos

El Día Nacional del Médico ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la medicina y el impacto que los médicos tienen en la vida de las personas. Durante esta jornada, se realizan diversas actividades de reconocimiento, desde ceremonias y eventos hasta publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, destacando el trabajo de estos profesionales.

El objetivo de esta celebración es también sensibilizar a la comunidad sobre los desafíos y la carga de trabajo que enfrentan los médicos en su día a día. A menudo, estos profesionales deben hacer frente a jornadas largas y demandantes, estrés emocional y una gran responsabilidad, todo mientras mantienen un alto nivel de profesionalismo y dedicación.

Hechos históricos ocurridos un 30 de marzo

2003: En la ciudad de Nueva York, EE.UU., entró en vigor una ley que prohibió fumar tabaco en el lugar de trabajo, además de en todos los restaurantes y bares de tan cosmopolita urbe.

1981: Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, resultó herido en el pecho en un atentado a la salida de un hotel en Washington.

Ronald Reagan.

1980: En San Salvador, capital de El Salvador, durante los funerales por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado el pasado día 24 por un escuadrón de la muerte de ultraderecha, tuvo lugar otra provocación al hacer estallar varias bombas que desataron el pánico entre la multitud que abarrotaba la plaza de la Catedral. En el tumulto que se originó, la guerrilla izquierdista, que acudió a las honras, utilizó también sus armas y se produjeron 40 muertos y más de 200 heridos. La mayoría de las víctimas murieron aplastadas o asfixiadas.

1951: En EE.UU. comenzó el juicio contra Julius Rosenberg, ingeniero eléctrico de 33 años y su esposa Ethel de 35, en un Tribunal Federal de Nueva York, acusados de pasar secretos atómicos a los rusos y robar información técnica del centro de investigación atómica de Los Álamos, para dárselo a agentes del KGB. La pareja, que negó toda participación en el asunto del espionaje, fue condenada el 5 de abril. El 19 de junio de 1953, a pesar de innumerables peticiones de clemencia llegadas de todo el mundo, fueron ejecutados en la silla eléctrica.

Bomba atómica sobre Nagasaki.

1867: Rusia, cansada de los problemas que le acarreaba el improductivo territorio de Alaska, imposible de colonizar por lo inclemente de su meteorología, decidió vendérselo a los Estados Unidos por la modesta cantidad de 7.200.000 dólares en oro. De este modo evitó justificar un gasto militar en la defensa de la soberanía de un terreno que la mayoría de la población rusa veía como baldío y que, probablemente, hubieran tenido que defender cuando los canadienses se independizaran de los ingleses.

1844: Los dominicanos, con el general José María Imbert al mando de una parte del ejército del norte, derrotaron en Santiago de los Caballeros a los haitianos mandados por el general Jean-Louis Pierrot, con lo que cesó el dominio de éstos en el territorio de la actual República Dominicana consolidando su independencia.

1612: En la actual Bolivia, el capitán español Pedro Lucio Escalante de Mendoza fundó la ciudad de Jesús de Montes Claros de los Caballeros, hoy Vallegrande, donde habitaron algunos españoles resguardados por una muralla para protegerlos de los ataques de las tribus chiriguanas, que defendían sus territorios de la invasión. Con el tiempo, los chiriguanos depondrían las armas y se integrarían en la ciudad.

1544: El dominico Fray Bartolomé de las Casas fue consagrado en la Iglesia de San Pablo de Sevilla (España) como obispo de Chiapas (en el actual México). Fue conocido como el "Apóstol de los Indios" por ser un incansable y excepcional defensor de los derechos de los indígenas ante su gradual extinción y los abusos de los colonos españoles en los inicios de la colonización de América, que denunció ante el rey Fernando el Católico.

Figuras de la historia que nacieron un 30 de marzo

1853: Nació en Groot Zundert (Holanda), Vicent van Gogh, pintor holandés que se convirtió en una figura destacada del postimpresionismo. Su gran obra se produjo en la década que abarcó desde 1880 hasta su fallecimiento en 1890.

1746: Nació en Fuendetodos (Zaragoza, España), el que se convirtió en un genio de la pintura española, Francisco de Goya y Lucientes.

1432: En Edirne (Turquía), capital del Imperio Otomano, nació Mehmed II apodado "el Conquistador", hijo de Murad II, quien fue Sultán otomano de la dinastía de los Osmanlíes entre 1451 y 1481. En 1453 tomó Constantinopla, lo que significó el fin del Imperio Bizantino. Estableció las fronteras de su imperio en el Danubio.

1135: En Córdoba (España), nació Maimónides, filósofo y teólogo judío español de gran relevancia en el pensamiento medieval. Hijo de un juez, se educó en colegios musulmanes y judíos de su ciudad natal. Tras la invasión almohade en Al-Ándalus, sufrió persecución por motivos religiosos y se vio obligado a emigrar a Oriente. Realizó importantes aportaciones a la medicina y a la jurisprudencia talmúdica. Sufrió continuas dificultades y persecuciones por parte de los musulmanes y de los judíos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.