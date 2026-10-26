Qué se celebra hoy, lunes 26 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, lunes 26 de octubre de 2026, en esta nota encontrás una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy, ordenados para repasar algunos de los momentos más relevantes de la historia.

Qué se conmemora este 26 de octubre

El 26 de octubre de 1907 se aprobó en Uruguay la ley N.º 3.245, la primera ley de divorcio absoluto del país. La norma permitió disolver el vínculo matrimonial por causales y por mutuo consentimiento, y ubicó a Uruguay entre los países pioneros de América Latina en reconocer legalmente el divorcio. Seis años después, en 1913, la ley N.º 4.802 incorporó el divorcio por la sola voluntad de la mujer, un avance especialmente significativo para la época.

Pabellón nacional. Foto Ignacio Sánchez.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de octubre

1955: El general Ngo Dinh Diem proclama la República de Vietnam del Sur en Saigón y asume los cargos de jefe de Estado y jefe de Gobierno. El proceso queda marcado por un referéndum en el que obtiene el 98 por ciento de los votos.

1951: Winston Churchill vuelve a ser elegido primer ministro de Gran Bretaña tras el triunfo electoral de los conservadores en las elecciones generales. El regreso del dirigente marca una nueva etapa en la política británica de posguerra.

Winston Churchill.

1905: En San Petersburgo se celebran elecciones al soviet de diputados obreros en fábricas y empresas industriales. Esa misma noche se realiza la primera sesión del soviet, antecedente de nuevas organizaciones obreras en otras ciudades rusas.

1905: El rey sueco Oscar II renuncia a sus derechos dinásticos sobre el trono noruego y reconoce la independencia del Reino de Noruega. La decisión confirma la disolución de la unión entre ambos países y abre paso a un nuevo plebiscito.

1885: Louis Pasteur comunica ante la Academia de Ciencias de Francia que ha desarrollado un método para prevenir la rabia después de la mordedura de un animal. El anuncio representa un avance decisivo en la investigación médica de la época.

1884: En Jartum, capital de Sudán, fuerzas madhistas sitian al general inglés Gordon y a sus tropas. El episodio se convierte en uno de los hechos históricos más relevantes del conflicto en la región durante ese período.

1863: En Ginebra, el general Guillermo Enrique Dufour inaugura una Conferencia Internacional destinada a estudiar soluciones ante la falta de personal sanitario en los ejércitos. De ese encuentro surgirán resoluciones que serán el germen de las futuras Sociedades de la Cruz Roja.

1863: En Londres comienza a gestarse la Football Association en la Freemason's Tavern. El proceso busca unificar reglas del fútbol y sentar bases sobre el balón, el campo de juego, las faltas y las porterías.

1860: Giuseppe Garibaldi derrota a los napolitanos en Volturno y se encuentra con Víctor Manuel en las inmediaciones de Teano. Allí lo saluda como rey de Italia, en un episodio clave del proceso de unificación italiana.

Quiénes nacieron un 26 de octubre

1919: Nace en Teherán Mohammad Reza Pahlevi, quien se convertirá en el último sha de Irán. Su figura quedará asociada a una etapa central de la política iraní del siglo XX.

1916: Nace en Jarnac François Mitterrand, futuro presidente de la República de Francia entre 1981 y 1995. Su trayectoria lo ubica entre las figuras políticas más influyentes de su país en la segunda mitad del siglo XX.

1869: Nace en Sao Paulo Washington Luis Pereira de Sousa, político que llegará a la presidencia de Brasil. Su gestión estará orientada al saneamiento de la Hacienda y al impulso de las infraestructuras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.