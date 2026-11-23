Para quienes buscan qué se celebra hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy en la historia con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de la fecha. A continuación, un repaso por las efemérides más destacadas de esta jornada.

Qué se recuerda este 23 de noviembre

Cada 23 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Palabra, una efeméride impulsada por la Fundación César Egido Serrano con el propósito de reivindicar el diálogo como herramienta fundamental para el entendimiento entre culturas, religiones y pueblos, y como vínculo para la convivencia y la paz. La fecha coincide con el aniversario de la inauguración del Museo de la Palabra, situado en Quero (Castilla-La Mancha, España), y se inspira en el lema de la Fundación: "La palabra como vínculo de la humanidad".

La celebración ha trascendido fronteras y, según destaca la institución, este año recibió iniciativas y adhesiones de 32 países de culturas muy diversas, una participación que pone de relieve el alcance internacional de una propuesta que apuesta por la palabra frente a la confrontación y reivindica su poder para acercar a las personas, superar diferencias y construir entendimiento entre los pueblos.

Hombre leyendo. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de noviembre

1996: En Rusia, Aslán Masjádov firmó en Moscú junto al primer ministro Víktor Chernomyrdin un acuerdo para iniciar la distensión en Chechenia. El entendimiento abrió paso a la retirada de tropas federales rusas tras una guerra iniciada en 1994.

1996: Un avión de Aerolíneas Etíopes que cubría la ruta entre Adís Abeba y Nairobi fue secuestrado por tres etíopes que pedían asilo político en Australia. La aeronave terminó estrellándose cerca de las islas Comores, en el Océano Índico, al quedarse sin combustible.

1946: La flota francesa bombardeó la ciudad vietnamita de Haiphong y causó la muerte de al menos 6.000 civiles. Este episodio es señalado como el comienzo de la Segunda Guerra de Indochina, que se extendería hasta 1954.

1936: En Estados Unidos apareció el primer número de la revista Life. La publicación se convertiría con el tiempo en una de las más emblemáticas del siglo XX.

1914: En México se concretó la retirada de las tropas estadounidenses que ocupaban Veracruz y su puerto, tras gestiones de representantes de Carranza ante Washington. El hecho marcó el fin de una ocupación que se había prolongado durante más de medio año.

1855: En México se aprobó la Ley Juárez, impulsada por Benito Juárez como ministro de Justicia. La norma buscó suprimir privilegios del clero y del ejército, y establecer la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

1808: En el marco de la Guerra de Independencia de España contra los franceses, tuvo lugar la Batalla de Tudela. El enfrentamiento terminó con una victoria francesa y un duro revés para las tropas españolas comandadas por el general Castaños.

1595: Los corsarios británicos Francis Drake y John Hawkins atacaron por la noche el puerto de San Juan, en Puerto Rico. Las defensas de la ciudad resistieron el avance y frustraron la ofensiva.

1248: Fernando III entró victorioso en la ciudad de Sevilla tras más de 14 meses de asedio. La conquista representó uno de los momentos de mayor poder militar y económico del monarca castellano-leonés.

Quiénes nacieron un 23 de noviembre

1876: Nació en Cádiz el compositor español Manuel de Falla y Matheu, una de las figuras centrales de la música clásica de su país. Su obra se destacó por incorporar el folclore como base de su lenguaje musical.

1221: Nació en Toledo Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León. Fue una de las figuras políticas y culturales más influyentes de la Edad Media en la península ibérica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.