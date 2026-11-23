La líder de la extrema derecha francesa y favorita de los sondeos para las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen, afirmó que su intención de que Francia deje de dar apoyo financiero a Ucrania si llega al poder no es por razones ideológicas, sino por la situación financiera de su país.

Le Pen, que ha anunciado de forma repetida su voluntad de poner fin a esa ayuda seis meses después de su eventual llegada al Elíseo para que Ucrania pueda prepararse, subrayó ayer domingo, en una entrevista con el canal público France 2, que “desde el punto de vista presupuestario, ya no tenemos medios para seguir haciendo frente” a esos programas en favor de Kiev. No obstante, puntualizó que Francia sí que continuará la “ayuda humanitaria” a Ucrania, así como “la formación de un cierto número de soldados ucranianos” e igualmente seguirá entregándole armas, pero no se comprometerá con nuevos paquetes financieros.

A ese respecto, recordó que desde el comienzo de la guerra en 2022, Francia ha dado 6.000 millones de euros anuales a Ucrania y está comprometida con el préstamo europeo de 90.000 millones, que supone una carga de 19.000 millones para Francia y “ya es considerable”.

A su parecer, no se puede ir más allá teniendo en cuenta las “dificultades considerables”, en alusión a la situación de las finanzas públicas francesas, con un déficit público que este año alcanzará el 5,4% del producto interior bruto (PIB) y una deuda que a mediados de año era ya de casi 3,6 billones de euros, equivalentes al 119 % del PIB.

Preguntada sobre si sus planes para cerrar el grifo a Ucrania responden a motivos ideológicos, lo negó. “Si fuera por ideología, por principio -contestó-, también habría dicho que estoy en favor de cortar la entrega de armamento que nos cuesta dinero y que estoy contra la ayuda humanitaria. Pero de eso nada”.

Protección policial

En otro orden de temas dentro de Francia, el Parlamento francés aprobó un proyecto de ley para proteger a los policías que usan sus armas, en medio de nuevas denuncias de brutalidad policial durante las protestas estudiantiles.

El Gobierno y el partido de la candidata presidencial Le Pen afirman que la ley es necesaria para evitar que los agentes sean sospechosos automáticamente de haber utilizado una fuerza desproporcionada. Los activistas, sin embargo, sostienen que la ley equivaldría a una “licencia para matar”, porque dificultaría la apertura de investigaciones. También creen que haría más difícil exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad en un país donde los casos de presunta brutalidad policial rara vez llegan a los tribunales penales.

El Senado, de mayoría conservadora, aprobó el texto por 205 votos a favor y 110 en contra, después de que la Asamblea Nacional hiciera lo propio en julio.

Con información de EFE y AFP