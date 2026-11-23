El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años de prisión por golpismo, continúa ingresado en una unidad de cuidados intensivos por una obstrucción abdominal y sin previsión de alta, aunque pasó la última noche sin dolores, informaron ayer domingo sus médicos y allegados.

El líder de la derecha brasileña fue ingresado el viernes en un hospital de Brasilia tras quejarse de fuertes dolores abdominales y ese mismo día fue diagnosticado de una obstrucción aguda en el intestino delgado. Pese a que el boletín médico divulgado ayer por el hospital DF Star de Brasilia no presenta ninguna novedad con respecto al del sábado, la esposa del exmandatario, la senadora electa Michelle Bolsonaro, reportó una mejoría en sus redes sociales. En un mensaje en su cuenta en Instagram, la exprimera dama afirmó que el capitán de la reserva del Ejército pasó la noche sin dolores y que ya camina por los pasillos del hospital.

Michele Bolsonaro le pidió a los seguidores del expresidente que lo tengan en cuenta en las oraciones para que su intestino “vuelva a funcionar normalmente” y no necesite de una nueva cirugía.

De acuerdo con el boletín médico de ayer, Bolsonaro continúa clínicamente estable y es sometido a un tratamiento clínico que incluye ayuno, soporte nutricional y el apoyo de una sonda gástrica para ayudar a desobstruir el intestino.

El cardiólogo Brasil Caiado, médico personal de Bolsonaro, explicó en declaraciones a periodistas que si el tratamiento convencional no muestra resultados en las próximas horas optará por una nueva cirugía para normalizar el funcionamiento del intestino.

Según el boletín médico, el paciente continúa ingresado en una unidad de cuidados intensivos y sin previsión de alta médica.

EFE