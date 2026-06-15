Qué se celebra hoy, lunes 15 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, lunes 15 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos más destacados de un día como hoy en la historia. La jornada incluye acontecimientos políticos, religiosos y científicos que forman parte de las efemérides más recordadas de esta fecha.

Qué se celebra el 15 de junio

Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Es una fecha dedicada a expresar la oposición mundial a los abusos y sufrimientos infligidos a las generaciones mayores, promoviendo el respeto, la dignidad y el cuidado de los adultos mayores como pilares de la sociedad.

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de junio

1977: En España, tras 40 años de dictadura, se vota en elecciones libres. Ningún partido obtiene mayoría absoluta, aunque la Unión de Centro Democrático, con Adolfo Suárez a la cabeza, formará Gobierno. Se trata de uno de los hechos históricos más relevantes de la transición política española.

1905: En el mar Negro, frente a Odessa, el acorazado Potemkim enarbola la bandera roja. El episodio es señalado como una semilla de la revolución que fructificará 12 años después y figura entre las efemérides políticas y militares de mayor impacto.

1846: Estados Unidos y Gran Bretaña firman en Washington el Tratado de Oregón, por el cual se establece la frontera entre las secciones británicas y estadounidenses del territorio de Oregón. El acuerdo fue negociado por James Buchanan y Richard Pakenham.

1785: François de Rozier se convierte en la primera víctima de un accidente aéreo al estrellarse su globo cerca de Bolonia, tras salir de París para intentar atravesar el Canal de la Mancha. El hecho quedó registrado entre los antecedentes más tempranos de la historia de la aviación.

1752: En Filadelfia, Benjamin Franklin hace volar una cometa durante una tormenta para demostrar la relación entre la electricidad y el rayo. El experimento permitió recoger este fenómeno eléctrico a través de una cuerda húmeda, una llave y un primitivo condensador.

Retrato de Benjamin Franklin. foto: Wikimedia Commons.

1520: En Roma, el papa León X publica la bula "Exsurge Domine", en la que declara heréticas y escandalosas 41 de las 95 tesis expuestas por Lutero en Wittenberg. Este episodio es uno de los hechos históricos centrales en el conflicto religioso de la época.

1215: El rey Juan Sin Tierra de Inglaterra otorga la Carta Magna a los nobles ingleses y se compromete a respetar sus fueros y privilegios. Con el paso del tiempo, el documento será considerado una referencia clave para las libertades constitucionales en Inglaterra.

1094: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, conquista Valencia tras más de 17 meses de sitio y se posesiona de su gobierno. La toma de la ciudad forma parte de los episodios más citados en las efemérides de la historia medieval peninsular.

Quiénes nacieron un 15 de junio

1999. Nació el músico mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma.

1992. Nació el futbolista Mohamed Salah, figura del Liverpool y la selección de Egipto. Es el máximo goleador africano de todos los tiempos en la Champions League y su máximo logro fue ganar ese torneo con los Reds en 2019.

Mohamed Salah. Foto: AFP

1969. Nace Ice Cube (O'Shea Jackson Sr.), un rapero y actor estadounidense, impulsado a la fama con el grupo de raperos N.W.A. en los años 80.

1843: Nace en Bergen, Noruega, el pianista y compositor Edvard Grieg, uno de los fundadores de la escuela noruega de música nacionalista. Entre sus obras más conocidas se encuentran "Peer Gynt Suites" y las "Piezas líricas" para piano.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.