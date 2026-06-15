Día de la Vejez 2026: actividades gratuitas en Montevideo para prevenir el maltrato a mayores

Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha impulsada por las Naciones Unidas para visibilizar una realidad que muchas veces permanece oculta: las distintas formas de violencia, abandono y vulneración de derechos que sufren millones de personas mayores en todo el mundo. Seguí leyendo y conocé las actividades que hay en Montevideo para esta fecha.

Este año, el lema es “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, una consigna que pone el foco en la necesidad de pasar de la reflexión a la acción. Porque si bien la concientización sigue siendo fundamental, los organismos internacionales advierten que es necesario fortalecer las políticas, los servicios y las redes de apoyo capaces de prevenir y detectar situaciones de abuso antes de que se agraven.

El tema adquiere especial relevancia en un contexto de envejecimiento acelerado de la población mundial. Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente un 38%, pasando de 1.000 millones a 1.400 millones de personas. Por primera vez en la historia, este grupo etario superará en cantidad a la población joven a nivel global.

Uruguay no es ajeno a esta tendencia. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de 65 años o más casi se duplicará entre 2024 y 2070, pasando a representar un tercio del total poblacional, frente al 15,8% actual.

Persona mayor con un bastón. Foto: Magnific.

¿Qué se considera maltrato hacia las personas mayores?

Muchas personas piensan únicamente en la violencia física; sin embargo, el problema es más amplio. Puede manifestarse a través de agresiones físicas, humillaciones, amenazas, manipulación emocional, aislamiento social, control excesivo, negligencia en los cuidados o explotación económica. También mediante la apropiación indebida de bienes, jubilaciones o ahorros, así como a través del abandono o la desatención de necesidades básicas.

Una de las características más preocupantes es que suele producirse en entornos donde las personas mayores dependen de otros para realizar actividades cotidianas o tienen escaso acceso a redes de apoyo.

A nivel internacional, se estima que el maltrato en la vejez continúa siendo un fenómeno ampliamente subregistrado. Aunque existen estudios en algunos países desarrollados que sitúan su prevalencia entre el 1% y el 10%, los especialistas coinciden en que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a que muchos casos nunca son denunciados.

Abuela y nieto tomados de la mano. Foto: Freepik.

Las formas invisibles de la violencia

Uno de los aspectos que más preocupa a quienes trabajan en la defensa de los derechos de las personas mayores es que ciertas conductas abusivas han sido naturalizadas socialmente. Interrumpir constantemente a una persona mayor, desvalorizar sus opiniones, o asumir que ya no puede tomar decisiones por sí misma son formas de discriminación por edad, también conocidas como edadismo, que afectan su autonomía y bienestar emocional.

A esto se suman problemáticas más recientes, como las estafas digitales, los engaños económicos a través de internet o las situaciones de vulnerabilidad vinculadas al uso de nuevas tecnologías.

Las consecuencias del maltrato en la vejez van mucho más allá del daño inmediato. Diversos estudios han demostrado que las personas mayores que sufren abuso presentan mayores riesgos de desarrollar depresión, ansiedad, aislamiento social, deterioro de la salud física e incluso una menor expectativa de vida.

La sensación de pérdida de autonomía, la ruptura de vínculos de confianza y el miedo a denunciar pueden generar un profundo impacto emocional que afecta la calidad de vida. Por ese motivo, los especialistas subrayan la importancia de fortalecer redes familiares, comunitarias e institucionales que permitan detectar señales de alerta y ofrecer apoyo oportuno.

Montevideo impulsa actividades de sensibilización y prevención

En el marco de esta fecha, la Intendencia de Montevideo presentó actividades de acceso gratuito. Hoy se realizará de 13 a 16 horas un conversatorio en Espacio Colabora (Arenal Grande esquina Uruguay), donde representantes de organismos públicos, academia y organizaciones sociales debatirán sobre estrategias para prevenir y atender situaciones de abuso y maltrato.

La agenda continuará esta semana con un encuentro intergeneracional dedicado a reflexionar sobre aprendizaje, salud mental y edadismo (martes de 13 a 17 horas); un taller sobre cuerpo, sexualidad y derechos en la vejez (miércoles de 13 a 16 horas); y una jornada enfocada en seguridad digital y prevención de vulneraciones en entornos tecnológicos (jueves de 13 a 16 horas). Las tres actividades serán en Espacio GenerAcciones (Mercedes entre Arenal Grande y Daniel Fernández Crespo).