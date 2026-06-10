Por qué bajamos la música para estacionar y qué tiene que ver con el cerebro, según expertos

¿Te pasa que, justo cuando vas a estacionar, bajás la música sin siquiera pensarlo? Aunque parezca una costumbre curiosa, la psicología y la neurociencia tienen una explicación bastante lógica para ese gesto tan común.

El cerebro administra sus recursos de atención de acuerdo con la complejidad de la tarea que está realizando. Mientras conducir por una ruta conocida o recorrer calles habituales puede hacerse casi de manera automática, estacionar exige un esfuerzo mental diferente: hay que calcular distancias, coordinar movimientos y estar pendiente de varios estímulos al mismo tiempo.

En ese contexto, la música deja de ser un simple acompañamiento. El neurocientífico Martín-Loeches explica que buena parte de los circuitos cerebrales que procesan la música también participan en el procesamiento del lenguaje. Por eso, aunque no estemos escuchando activamente una canción, nuestro cerebro continúa dedicándole recursos.

Cuando llega el momento de realizar una maniobra más compleja, como estacionar, muchas personas reducen el volumen de forma instintiva para liberar capacidad de atención. No se trata de una decisión plenamente consciente, sino de una estrategia automática que ayuda a concentrarse mejor.

Jóvenes escuchando música con auriculares. Foto: Freepik.

La explicación también encaja con la teoría de los dos sistemas de pensamiento propuesta por el psicólogo Daniel Kahneman. Según este modelo, gran parte de nuestras actividades cotidianas se apoyan en un sistema rápido y automático. Sin embargo, cuando una tarea requiere más análisis y precisión, entra en juego un sistema más lento y deliberado. Estacionar suele pertenecer a esta segunda categoría.

A esto se suma que la música moviliza distintas áreas cerebrales al mismo tiempo. Como señala la psicóloga María Álvarez, intervienen procesos emocionales, racionales e incluso funciones automáticas del organismo, lo que explica por qué puede influir en nuestro nivel de atención dependiendo de la actividad que estemos realizando.

Los expertos coinciden en que la práctica permite automatizar muchas acciones, incluida la conducción. Sin embargo, cuando una maniobra demanda mayor precisión, reducir estímulos como la música sigue siendo una forma sencilla y eficaz de ayudar al cerebro a enfocarse en lo que tiene delante.

Con base en El Tiempo/GDA