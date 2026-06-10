Cómo encontrar sentido en un mundo que no para: un libro para despertar cada día con propósito

¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo podemos encontrar sentido cuando las opciones parecen infinitas y las distracciones constantes? Sobre esa búsqueda trata Con propósito, el libro del rabino y autor estadounidense Mendel Kalmenson, que se presentará este jueves en Montevideo en el marco del 32.º aniversario del fallecimiento del Rebe de Lubavitch Menachem Mendel Schneerson, una de las figuras judías más influyentes del siglo XX.

Para Kalmenson, uno de los grandes desafíos contemporáneos es que vivimos expuestos a una cantidad de información y posibilidades sin precedentes. “Encontrar nuestro propósito único es una tarea difícil y abrumadora en la realidad actual, donde las tecnologías móviles ponen el mundo al alcance de nuestras manos en todo momento”, explicó.

Esta abundancia de opciones —dijo—, lejos de facilitar las decisiones, muchas veces genera parálisis. Frente a eso, el libro propone una mirada diferente: abandonar la idea de que debemos cambiar el mundo entero y concentrarnos en el espacio que realmente podemos influir. “No te preguntes cómo podés cambiar el mundo; preguntate cómo podés cambiar tu mundo”, sostuvo.

Por qué el propósito influye en el bienestar

Según la psicología, las personas que perciben un sentido claro en sus vidas suelen experimentar mayores niveles de bienestar, resiliencia frente a la adversidad y satisfacción. Tener una dirección definida ayuda a organizar prioridades, tomar decisiones y atravesar momentos difíciles con una sensación de coherencia interna.

Para el autor, descubrir una misión personal permite integrar talentos, valores, deseos y acciones en una misma dirección. Esa alineación genera una sensación de armonía que va más allá de los estados pasajeros de felicidad. “Cuando una persona actúa desde ese punto interior de claridad y convicción, surge una fuerza unificadora que integra nuestras distintas facetas. El resultado es un profundo sentido de paz interior, cohesión y armonía”, señaló.

Mujer medita y respira en calma por la mañana. Foto: Magnific.

Uno de los referentes que aparece de manera recurrente en la obra es el psiquiatra y neurólogo austríaco Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis y autor de El hombre en busca de sentido. Él sostenía que la búsqueda de significado constituye una de las motivaciones humanas más profundas y que, incluso en circunstancias extremas, encontrar una razón para seguir adelante puede convertirse en una fuente extraordinaria de fortaleza.

Kalmenson retomó esa idea para señalar que muchas de las dificultades emocionales actuales están relacionadas con la dispersión permanente y la falta de un eje organizador: “Vivimos en un mundo que nos tira constantemente en múltiples direcciones; por eso, encontrar un propósito significa hallar el marco que organiza la propia vida”.

Una historia que resume el mensaje del libro

Entre los relatos que recoge la obra, hay uno que el autor considera especialmente representativo. Cuenta que, una mañana, un hombre interrumpió el camino del Rebe de Lubavitch para pedirle orientación. Después de conversar con él, algunas personas lo reprendieron por haber ocupado el tiempo de una figura tan importante. Avergonzado, el hombre escribió una carta de disculpas.

Pero la respuesta del Rebe fue inesperada: recordó una enseñanza del fundador del movimiento jasídico según la cual una persona puede venir al mundo entero simplemente para hacerle un favor a otra. Luego agregó: “¿Quién sabe? Quizás la razón por la que mi alma vino a este mundo fue para poder ayudarlo a usted esa mañana”.

Kalmenson afirmó que esa anécdota contiene una de las ideas más transformadoras del libro: la posibilidad de encontrar significado no solamente en los grandes proyectos, sino también en cada encuentro cotidiano. La reflexión apunta a cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás, otorgando valor a conversaciones, gestos y momentos que suelen pasar inadvertidos.

Rebe de Lubavitch.

Con propósito plantea que la búsqueda de sentido no necesariamente implica descubrir una misión extraordinaria o cambiar el curso de la historia. Muchas veces comienza con preguntas más cercanas: cómo tratamos a quienes nos rodean, qué aportamos a nuestra comunidad y de qué manera utilizamos nuestros talentos en la vida cotidiana.

La presentación del libro, organizada por Jabad Uruguay (Guayaquí 3192, Montevideo), se realizará el jueves 11 de junio a las 20 horas, con entrada libre y abierta a todo público. Estará a cargo del Rabino Rubén Segal, quien compartirá algunas de las ideas centrales de una obra que propone reflexionar sobre el propósito personal, la responsabilidad individual y la capacidad de transformar la realidad a través de acciones concretas.