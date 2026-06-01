Qué se celebra hoy, lunes 1º de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 1º de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en distintos momentos de la historia.

Qué se celebra el 1° de junio

Cada 1° de junio se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres, una fecha declarada por la ONU para honrar la labor y dedicación de los progenitores en la crianza y protección de los niños.

Madre, padre y sus hijos. Foto: Freepik.

Asimismo, en muchos países se celebra el Día Mundial de la Leche, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para reconocer la importancia de este alimento en una dieta equilibrada. Además de visibilizar los múltiples beneficios que el consumo de leche aporta a la salud humana, y su significativo valor nutricional en todas las etapas de la vida.

Eventos históricos que ocurrieron un 1 de junio

1979. En Rhodesia terminó oficialmente el gobierno de la minoría blanca, vigente durante casi 90 años, y el territorio pasó a llamarse Zimbabwe-Rhodesia. Se trató de una etapa transitoria antes de la independencia definitiva y del reconocimiento internacional de Zimbabwe.

1963. En el Reino Unido salió a la luz el caso Profumo, un escándalo de espionaje y política que involucró al ministro de Defensa John Profumo. El episodio generó una fuerte conmoción pública y derivó poco después en su dimisión.

1958. La Asamblea francesa concedió a Charles de Gaulle plenos poderes durante seis meses. La decisión marcó el comienzo de un nuevo ciclo político que desembocó poco después en la instauración de la V República Francesa.

Charles de Gaulle.

1916. Con la retirada de la flota alemana a sus bases concluyó la Batalla de Jutlandia, iniciada el día anterior en el Mar del Norte. Aunque ambos bandos reclamaron la victoria, el enfrentamiento dejó un resultado incierto y modificó la estrategia naval alemana.

1869. Las Cortes españolas aprobaron, por 214 votos contra 55, una nueva Constitución. La resolución representó un hecho político central en la reorganización institucional de España en el siglo XIX.

1690. Jacobo II fue derrotado en la batalla de Boyne, en Irlanda, por las tropas dirigidas por Guillermo III de Orange. El combate tuvo consecuencias decisivas en la disputa por el trono inglés y en el equilibrio político de la región.

1648. En Moscú, un levantamiento popular derrocó al gobierno de Morozov tras una serie de medidas tributarias impopulares. La revuelta provocó linchamientos de funcionarios y obligó a la huida del principal responsable del gobierno.

1533. El navegante español Pedro de Heredia fundó la ciudad de Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Con el tiempo, el enclave se convirtió en uno de los puertos más relevantes del continente americano.

987. La asamblea de Noyon proclamó rey de Francia a Hugo Capeto tras la muerte de Luis V, último monarca carolingio sin heredero. Así comenzó la dinastía de los Capetos, una de las más influyentes de la historia francesa.

Quiénes nacieron un 1 de junio

1937. Nació en Memphis, Estados Unidos, el actor Morgan Freeman, reconocido por su profundidad interpretativa y su versatilidad en cine. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras más respetadas de su generación.

Actor Morgan Freeman. Steve Dietl

1926. Nació en Los Ángeles, Estados Unidos, Norma Jeane Mortenson, más tarde conocida mundialmente como Marilyn Monroe. Su carrera en el cine y su imagen pública la convirtieron en un símbolo duradero de glamour y popularidad.

Marilyn Monroe.

1851. Nació en Cartagena, España, Isaac Peral y Caballero, científico y marino español. Su nombre quedó ligado al desarrollo de un submarino con aplicaciones militares y con un moderno sistema lanzatorpedos para su época.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.