Cuáles son las diferencias entre el kéfir de agua y el de leche según un estudio científico

El kéfir de agua y el kéfir de leche son dos bebidas fermentadas reconocidas por sus propiedades probióticas, aunque presentan diferencias importantes en su composición, perfil nutricional y beneficios para la salud.

Ambos se elaboran mediante cultivos de microorganismos que fermentan distintos sustratos. Sin embargo, mientras el kéfir de leche se produce a partir de lácteos, el kéfir de agua se obtiene mediante la fermentación de agua con azúcares naturales.

Según un estudio publicado en Food Bioscience en 2023, ambos tipos de kéfir presentan diferencias claras en su microbiota. En el kéfir de leche predominan bacterias lácticas como Lactobacillus, asociadas a la fermentación de productos lácteos, mientras que el kéfir de agua contiene principalmente levaduras y bacterias específicas adaptadas a soluciones azucaradas.

Kéfir. Imagen: Freepik

Diferencias entre el kéfir de agua y el kéfir de leche

Las principales diferencias entre estas bebidas fermentadas se relacionan con la base de fermentación, el contenido nutricional y los microorganismos presentes en cada preparación.

Base de fermentación



El kéfir de leche se elabora con leche animal.

se elabora con leche animal. El kéfir de agua se prepara con agua y azúcares naturales.

Contenido nutricional

El kéfir de leche aporta:



Proteínas.

Calcio.

Vitaminas del grupo B.

Por su parte, el kéfir de agua suele ser:



Más ligero.

Bajo en calorías.

Una alternativa apta para quienes buscan bebidas menos densas.

Sabor y textura



El kéfir de leche tiene una textura cremosa y un sabor más ácido.

tiene una textura cremosa y un sabor más ácido. El kéfir de agua presenta una consistencia más suave y ligeramente efervescente.

Perfil probiótico

Ambos contienen microorganismos beneficiosos, aunque con distintas cepas y proporciones.

Tolerancia digestiva

El kéfir de agua suele ser una mejor opción para personas con Intolerancia a la lactosa o sensibilidad a los productos lácteos.

Beneficios del kéfir para la salud

El kéfir ya no es un producto inaccesible en el mercado uruguayo. Foto: Difusión.

El consumo de kéfir de agua y kéfir de leche se asocia con múltiples beneficios derivados de su proceso de fermentación y su aporte de microorganismos vivos.



Equilibrio de la microbiota intestinal

Estas bebidas ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable, favoreciendo el equilibrio de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo.



Mejora de la digestión

Los probióticos presentes en el kéfir pueden contribuir a una mejor digestión, facilitar la absorción de nutrientes y favorecer el tránsito intestinal.



Refuerzo del sistema inmunológico

El consumo habitual de bebidas fermentadas puede colaborar con el fortalecimiento del sistema inmunológico y las defensas naturales del organismo.



Efecto antioxidante

Durante la fermentación se generan compuestos con potencial efecto antioxidante, que ayudan a combatir el estrés oxidativo.



Alternativa saludable a bebidas procesadas

Tanto el kéfir de agua como el kéfir de leche representan una alternativa natural frente a bebidas ultraprocesadas, ya que contienen pocos aditivos y un alto valor probiótico.

Gracias a su versatilidad, estas bebidas fermentadas pueden incorporarse fácilmente en una alimentación saludable y equilibrada.