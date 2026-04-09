Qué se celebra hoy, jueves 9 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 9 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 9 de abril

Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, celebrado el 9 de abril, es una jornada dedicada a rendir homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta fecha fue establecida en 2011 por la Ley 1448, también conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el objetivo de reconocer el sufrimiento de las personas afectadas por la violencia, así como para promover su reparación integral y la construcción de una paz duradera en el país.

El origen del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado

El Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado tiene su origen en la necesidad de visibilizar las consecuencias del conflicto armado interno en Colombia, que ha dejado millones de víctimas a lo largo de varias décadas. Esta conmemoración busca poner en primer plano el dolor de las víctimas, reconocer su sufrimiento y promover una cultura de paz y justicia.

El conflicto armado colombiano ha involucrado a varios actores armados y ha afectado a millones de personas, incluyendo desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual. Esta fecha tiene como propósito sensibilizar a la población sobre la importancia de la memoria histórica y de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

Eventos que sucedieron un 9 de abril y marcaron la historia

2003: En la II Guerra del Golfo, Bagdad cayó en manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses y la estatua de Saddam Hussein fue derribada en una plaza de la ciudad. Fue la imagen que recorrió el mundo en las portadas de los periódicos.

Saddam Hussein.

1977: En España, siendo sábado de Semana Santa y en plena Transición a la democracia tras la dictadura de Franco, por decisión personal del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, el Partido Comunista de España volvió a ser legal.

1952: En Bolivia estalló la Revolución Nacional y Hernán Siles Zuazo se convirtió en presidente interino, hasta que Paz Estensoro asumió la presidencia el 15 de abril, en cuyo gobierno, Siles Zuazo ocupó el cargo de Vicepresidente. Entre los cambios más importantes que protagonizó el país se destacó la concesión del voto universal, la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y la reforma educativa.

1948: En Bogotá (Colombia) se produjeron gravísimos disturbios como protesta por el asesinato del líder izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Este episodio fue conocido como El Bogotazo.

1940: En plena Segunda Guerra Mundial y con motivo de la llamada "Operación Weserubung", la Alemania nazi invadió a las neutrales Dinamarca y Noruega, violando su neutralidad y sorprendiendo a todo el mundo. Con este ataque por sorpresa, logró el control de varios sitios estratégicos de la costa noruega. En junio, la resistencia noruega fue anecdótica, por lo que el país cayó definitivamente en manos alemanas. Quisling, líder del partido nazi noruego, fue la cabeza visible de un gobierno dirigido por los nazis. Al concluir la guerra en 1945, Quisling fue arrestado, juzgado, condenado por traidor y ejecutado.

1866: En EE.UU. el Congreso promulgó la "Civil Rights Acts" que concedió derechos ciudadanos a todos los nacidos en territorio estadounidense, incluyendo a los negros. Los nativos norteamericanos, arbitrariamente, quedaron excluidos de esta ley ya que se pretendió su confinamiento en reservas. En 1924, el Acta de Ciudadanía India concedió la ciudadanía estadounidense a los pueblos indígenas del país.

1865: En Appomatox (Virginia, EE.UU) el general Robert E. Lee, comandante en jefe de las fuerzas confederadas, se rindió ante el general Ulysses S. Grant, jefe de los ejércitos de la Unión. La guerra de Secesión terminó. Cuatro años y 600.000 muertos fue el terrible balance. Se consolidó la nación como una unión de estados sujetos al poder federal.

1682: René Robert Cavelier de la Salle, explorador francés y primero en recorrer el río Mississippi, alcanzó el Golfo de México y tomó posesión de los dos márgenes del río en nombre de Francia. Al territorio lo llamó Luisiana, en homenaje a su rey Luis XIV.

1609: Se firmó en Amberes (Países Bajos) una tregua de 12 años entre España y las Provincias Unidas. Este hecho supuso prácticamente la independencia oficial de los Países Bajos.

Puente en Países Bajos.

1609: En España, Felipe III, ordenó la expulsión de los moriscos (españoles musulmanes bautizados). Este éxodo continuó hasta 1611 y supuso la salida de unos 300.000 moriscos de España. La economía se resentiría y la producción de trigo y de caña de azúcar disminuiría al no haber mano de obra, lo que arruinaría el campo español. Incluso la Inquisición tuvo problemas al dejar de percibir gran cantidad de censos que le pagaban los moriscos.

1548: Cerca de Cuzco, actual Perú, Francisco de Valdivia, estratega del ejército realista, se enfrentó al capitán Carvajal, lugarteniente de Gonzalo de Pizarro, en la batalla de Xaquixahuana. Con esta victoria, Valdivia consiguió que Pedro de la Gasca le reconociera, en nombre del Rey, el cargo de gobernador y capitán general de Nueva Extremadura. Gonzalo de Pizarro fue hecho prisionero y ejecutado en el mismo campo de batalla.

1241: Con el fin de tratar de parar al ejército mongol en su avance por Europa, Enrique II, duque de Silesia, al mando de una tropa de unos 25.000 soldados, se dirigió a una amplia llanura al sur de Liegnitz, un lugar llamado Walstadt (Polonia). Los mongoles, bajo el mando de Baidar, los estaban esperando. Unas horas más tarde, el ejército del duque fue totalmente aniquilado y éste intentó huir del campo de batalla con tres de sus escoltas. Uno a uno, sus escoltas cayeron bajo las flechas mongolas. El duque perdió su caballo e intentó seguir a pie, pero fue capturado, asesinado y decapitado. Al final de la jornada, la cabeza del duque en lo alto de una lanza fue exhibida alrededor de las murallas de Liegnitz. A pesar de la victoria mongola, su inestabilidad interna les impidió seguir avanzando y este fue el lugar más a occidente que alcanzaron en Europa.

Personajes históricos que nacieron un 9 de abril

1920: Nació en Montevideo, Uruguay, el que sería presidente de diciembre de 1967 a marzo de 1972, Jorge Pacheco Areco.

El general Óscar Gestido y su vice, Jorge Pacheco Areco, antes de las elecciones de 1966.

1872: En París (Francia), nació Léon Blum, político socialista francés. Alcanzó el rango de Primer Ministro en dos ocasiones y en 1946 fue nombrado Presidente de la República del último gobierno provisional.

1835: En Bruselas, Bélgica, nació Leopoldo II, rey de Bélgica. En 1885 creó el Estado Libre del Congo, convirtiéndolo en un territorio de su exclusiva propiedad. Durante las dos décadas siguientes se dedicó a expoliarlo despóticamente y mató para ello a entre 8 y 10 millones de personas, la mayoría de ellos esclavizados, lo que supuso al menos el 50 % de la población. En 1908, presionado por varios gobiernos europeos y EE.UU., dejó de ser de su propiedad para convertirse en el Congo Belga, colonia de Bélgica.

1830: En la localidad de Kingston-on-Thames (Gran Bretaña) nació Edward J. Muggeridge, fotógrafo e investigador cuyos experimentos sobre la cronofotografía fueron la base para el posterior invento del cinematógrafo.

1821: Nació en París (Francia) el poeta, ensayista y crítico francés, Charles Baudelaire, traductor de Edgar Allan Poe y muy influenciado por él. Su vida fue bohemia y llena de excesos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.