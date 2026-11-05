Qué se celebra hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 5 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se festeja este 5 de noviembre

El 5 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 para promover la prevención y la preparación ante estos fenómenos. La fecha fue elegida en recuerdo de un episodio ocurrido en Japón en 1854, conocido como Inamura-no-hi («las gavillas de arroz en llamas»).

En aquella ocasión, un agricultor advirtió la llegada de un tsunami al incendiar sus cosechas para alertar a los habitantes de su localidad y facilitar su evacuación hacia zonas elevadas. La jornada busca sensibilizar sobre los riesgos que representan estos eventos y la importancia de contar con sistemas de alerta temprana, planes de evacuación y comunidades preparadas para responder ante una emergencia. También promueve el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional para reducir las pérdidas humanas y materiales.

Cartel de zona de peligro de tsunami en El Segundo, California. Foto: Patrick T. Fallon/AFP.

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de noviembre

2024. Donald Trump derrota con amplitud a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. El resultado contraría los pronósticos previos y se explica en parte por el peso del voto latino.

Donald Trump. Foto: AFP

1984. En Nicaragua se celebran las primeras elecciones libres de la historia del país y las primeras desde el triunfo de la revolución sandinista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional gana los comicios con el 67% de los votos y Daniel Ortega asumirá la presidencia al año siguiente.

1968. Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tras un recuento muy ajustado y horas de incertidumbre, el vicepresidente demócrata Hubert Humphrey reconoce la victoria del rival.

1914. La Triple Entente, integrada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, declara la guerra al Imperio otomano. El paso profundiza la expansión del conflicto bélico en el marco de la Primera Guerra Mundial.

1811. En San Salvador, el sacerdote José Matías Delgado encabeza la primera tentativa para lograr la independencia. La revuelta será sofocada por las autoridades españolas en diciembre de ese mismo año.

1556. Cerca de Delhi, en la batalla de Panipat, el ejército mogol derrota a las fuerzas de Hemu. La victoria asegura la ascensión de Akbar, luego conocido como Akbar el Grande, y consolida el poder del Imperio mogol en el sur de Asia.

1414. En Constanza se abre el concilio que llevará el mismo nombre, convocado para poner fin al Cisma de Occidente. El proceso resultará clave para resolver la disputa entre distintas autoridades pontificias.

Quiénes nacieron un 5 de noviembre

1917. Nace en Challans, Francia, Jacqueline Auriol, aviadora que más tarde se convertirá en la primera mujer en obtener el título de piloto de pruebas. También batirá en cuatro ocasiones el récord mundial de velocidad en avión a reacción.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.