Qué se celebra hoy, jueves 30 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si se busca saber qué se celebra hoy, jueves 30 de abril de 2026, estas efemérides reúnen una selección de un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos que ayudan a entender la relevancia de esta fecha.

Qué se celebra cada 30 de abril

El Día del Trabajador Rural, que se celebra cada 30 de abril, es una fecha dedicada a reconocer el trabajo fundamental de los hombres y mujeres que se desempeñan en el sector agrícola, ganadero y rural en general. Este día busca valorar la labor del trabajador rural, quien con esfuerzo y dedicación asegura la producción de alimentos y materias primas esenciales para el desarrollo de la sociedad. Esta fecha configura un feriado no laborable en Uruguay para trabajadores rurales.

Trabajador rural de la industria arrocera. Fotos Agustin Castillo

También el 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), esta jornada jornada se utiliza para rendir homenaje al jazz y a su perdurable legado, así como para reconocer el poder de esta música para unir a las personas.

"El jazz hunde sus raíces en la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. Esta música, con sus diversos estilos, ha sido adoptada y asimilada por innumerables culturas, metamorfoseándose en nuevos modos de expresión, en una resonancia infinita con la diversidad de cantos y sonidos del mundo", según la Unesco.

Paris Jazz Club. Foto: @lusrocks.

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de abril

1977. En Buenos Aires, Azucena Villaflor de Vicenti y otras 13 madres se manifiestan por primera vez en la Plaza de Mayo para reclamar información sobre sus hijos secuestrados por la dictadura militar. Ante la orden policial de no detenerse ni agruparse, comienzan a caminar alrededor de la plaza, en un gesto que marcará la historia argentina.

1975. Concluye la guerra de Vietnam tras el anuncio de rendición incondicional del gobierno de Saigón ante las fuerzas de Vietnam del Norte. Luego de la comunicación radial del presidente Duong Van Minh, las tropas del norte ingresan en la ciudad prácticamente sin resistencia.

1931. Se inaugura en la Quinta Avenida de Nueva York el Empire State, un rascacielos de 381 metros y 102 plantas. El edificio se convertirá en un símbolo arquitectónico de Estados Unidos y mantendrá durante décadas el récord como el más alto del mundo.

Empire State: de estilo art decó, tiene 102 piso en 443 metros de altura.

1897. Joseph John Thomson anuncia en la Royal Society de Londres el descubrimiento del electrón, una partícula elemental del átomo. El hallazgo será decisivo para la física moderna y abrirá nuevas líneas de investigación sobre la estructura de la materia.

1838. Nicaragua se independiza de la Federación de Estados Centroamericanos y se constituye como una república independiente. La decisión responde a las tensiones internas y a la defensa de los intereses particulares de las provincias integrantes.

1803. Los enviados del presidente Thomas Jefferson concretan la compra de Luisiana a Francia por 15 millones de dólares. La operación ampliará de forma decisiva el territorio de Estados Unidos y tendrá gran impacto en su expansión hacia el oeste.

1789. En Estados Unidos se inicia la construcción de la ciudad de Washington, concebida para albergar la sede del gobierno federal. El proyecto busca resolver la disputa entre Nueva York y Filadelfia por la capitalidad del nuevo país.

1789. George Washington se convierte en el primer presidente de Estados Unidos, tras haber liderado al Ejército Continental en la guerra de independencia. Su llegada al cargo será fundamental en la organización institucional de la nueva nación.

George Washington. Foto: Britannica

1725. Se firma en Austria el Tratado de Viena entre Felipe V de España y Carlos VI del Sacro Imperio. El acuerdo pone fin a un período de negociaciones sobre conflictos en Italia y establece compromisos políticos y dinásticos entre ambas coronas.

1492. Los Reyes Católicos ordenan poner al servicio de Cristóbal Colón dos carabelas del puerto de Palos de la Frontera y le conceden títulos como almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubra. La decisión será clave en la preparación de la expedición transatlántica.

313. En la Batalla de Tzirallum, Licinio derrota a las tropas de Maximino y unifica el Imperio romano de Oriente. Desde entonces, el poder imperial queda repartido entre Licinio en Oriente y Constantino en Occidente.

311. Con el Edicto de Tolerancia de Nicomedia concluye oficialmente la persecución a los cristianos en el Imperio Romano de Oriente. La disposición reconoce su existencia legal, permite las reuniones religiosas y habilita la construcción de templos.

Quiénes nacieron un 30 de abril

1916. Nace en Medford, Estados Unidos, Claude Elwood Shannon, ingeniero electrónico y matemático considerado el padre de la teoría de la información. Sus aportes resultarán fundamentales para el desarrollo de las comunicaciones, la informática y el tratamiento de señales.

1777. Nace en Brunswick, Alemania, Johann Carl Friedrich Gauss, uno de los científicos más influyentes de la historia. Sus contribuciones abarcan la teoría de números, el análisis matemático, la geometría, la geodesia, el magnetismo y la óptica.

1586. Nace en Lima Isabel Flores de Oliva, conocida posteriormente como Santa Rosa de Lima. Su figura tendrá gran relevancia religiosa y se convertirá en la primera santa del Nuevo Mundo y patrona de Lima y de Perú.

1245. Nace en Poissy, Francia, Felipe III, conocido como el Atrevido. Años más tarde asumirá la Corona de Francia y participará en episodios decisivos de la política europea medieval.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.