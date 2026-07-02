Qué se celebra hoy, jueves 2 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 2 de julio de 2026, en estas efemérides se repasan algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. La fecha reúne episodios relevantes de la historia mundial que forman parte de las efemérides de esta jornada.

Qué se festeja este 2 de julio

El Día Internacional del Periodista Deportivo, celebrado el 2 de julio, es una fecha dedicada a reconocer la labor y el impacto que tienen los periodistas en el mundo del deporte.

Este día destaca la importancia de los profesionales que se encargan de cubrir y transmitir noticias sobre competiciones, eventos y deportes, permitiendo que los aficionados puedan estar al tanto de los resultados y las historias detrás de las disciplinas deportivas más populares.

Micrófono de Ovación, la sección deportiva de El País. Estefania Leal/Archivo El Pais

Eventos históricos que ocurrieron un 2 de julio

1966. Francia dio comienzo a una serie de pruebas nucleares atmosféricas en el atolón de Mururoa, en el Océano Pacífico, con el objetivo de desarrollar su arsenal nuclear. El inicio de esos ensayos marcó una etapa clave en la estrategia militar francesa.

1964. En Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, una de las normas más trascendentes de la legislación del país. La iniciativa impulsó la igualdad en materia de voto, educación y afiliación sindical, sin distinción de raza, color, religión u origen nacional.

El presidente Lyndon B. Johnson firma la Ley de Derechos Civiles en una ceremonia en la Casa Blanca, Washington DC, el 2 de julio de 1964. Foto: Library of Congress

1944. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi lanzó sobre Inglaterra los primeros misiles de crucero utilizados en la historia, las V-1. La ofensiva abrió una nueva etapa en la guerra aérea y dejó miles de proyectiles dirigidos contra territorio británico.

1903. El gobierno de Estados Unidos comenzó a pagar el arriendo, sin límite temporal, de los terrenos de la bahía de Guantánamo, tras un acuerdo alcanzado con Cuba. El precio fijado fue de 2.000 dólares anuales.

Guantánamo. Foto: Archivo

1900. El conde Ferdinand Zeppelin hizo volar su dirigible de 128 metros de largo sobre el lago Constanza, en Alemania. La aeronave alcanzó 400 metros de altitud y recorrió unos 6 kilómetros, en una prueba decisiva para el desarrollo de este tipo de transporte.

1897. En el Reino Unido, Guglielmo Marconi presentó la primera patente de radio, después de años de trabajo y de reunir avances de otros investigadores. Ese paso fue determinante para su reconocimiento posterior como uno de los padres de las telecomunicaciones inalámbricas.

1858. En Rusia, el zar Alejandro II concedió la emancipación a los siervos de la gleba del imperio. La medida formó parte del plan de reformas impulsado tras el fracaso ruso en la guerra de Crimea.

1839. Se produjo una rebelión de esclavos en el buque Amistad, un episodio que más tarde tendría gran relevancia para el movimiento abolicionista en América. La absolución de los amotinados consolidó un antecedente jurídico y político de peso.

1698. En Inglaterra, el mecánico Thomas Savery patentó una primitiva máquina de vapor. El invento representó un antecedente fundamental en el desarrollo posterior de la tecnología industrial.

1644. Durante la Guerra Civil inglesa tuvo lugar la batalla de Marston Moor, en la que el ejército del Parlamento derrotó a los partidarios del rey Carlos I. La caballería dirigida por Oliver Cromwell desempeñó un papel decisivo en el resultado del combate.

1502. Un huracán destruyó la ciudad de Santo Domingo, la primera levantada por los españoles en América. El fenómeno también hundió la mayoría de los navíos que habían partido con destino a la Península y provocó una devastación que obligó a reconstruir la ciudad en otro sitio cercano.

Quiénes nacieron un 2 de julio

1925. Nació en Onalua Patrice Lumumba, líder anticolonialista africano y futuro primer ministro de la República Democrática del Congo. Su figura quedó asociada al proceso de independencia de ese país respecto de Bélgica.

1877. Nació en Calw, Alemania, el escritor Hermann Hesse, luego nacionalizado suizo. Su obra abordó la inquietud del ser humano y la búsqueda del propio destino, con títulos reconocidos como Demian, Sidharta y El lobo estepario.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.