Qué se celebra hoy, domingo 10 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, domingo 10 de mayo de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy en la historia con hechos históricos y nacimientos que ayudan a entender por qué esta fecha ocupa un lugar destacado en los calendarios de efemérides.

Qué se celebra este 10 de mayo

El 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una iniciativa impulsada por organizaciones de pacientes para sensibilizar sobre esta enfermedad crónica autoinmune. La jornada busca mejorar los servicios de salud para los pacientes, aumentar la investigación sobre las causas y la cura, y mejorar el diagnóstico temprano para garantizar una mejor calidad de vida a quienes la padecen.

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de mayo

1981: François Mitterrand, del Partido Socialista de Francia, fue elegido presidente tras derrotar a Valéry Giscard d'Estaing. El resultado marcó un cambio político de gran relevancia en la historia contemporánea francesa.

1941: Rudolf Hess voló solo sobre Escocia y se lanzó en paracaídas en un intento de negociar un tratado de paz con el Reino Unido. El dirigente nazi fue detenido de inmediato, en uno de los episodios más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial.

1936: Manuel Azaña fue elegido presidente de la República en España. Su designación se produjo en un período de fuerte tensión política, en la antesala de uno de los momentos más convulsos del siglo XX español.

1869: Quedaron unidos los rieles del ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, cerca del Gran Lago Salado, en Utah. El simbólico clavo de oro consolidó la conexión entre la costa este y la oeste, un hito clave para la expansión del país.

1774: Luis XVI subió al trono de Francia tras la muerte de Luis XV. Su reinado quedó atravesado por una profunda crisis financiera y por el proceso que desembocó en la Revolución Francesa.

1713: Felipe V instauró en España la Ley Sálica, norma que impedía reinar a las mujeres. La medida modificó de forma decisiva las reglas sucesorias de la monarquía española.

1631: Las tropas de la Liga Católica, comandadas por el conde Tilly, conquistaron Magdeburgo tras meses de asedio. La toma de la ciudad derivó en una matanza y en un incendio devastador durante la Guerra de los Treinta Años.

1534: Jacques Cartier llegó a Terranova al servicio de la monarquía francesa en busca de una ruta hacia las Indias por el noroeste de América. La expedición se inscribió en la competencia europea por nuevas vías de navegación.

1508: Miguel Ángel Buonarrotti firmó el contrato para decorar la bóveda de la Capilla Sixtina por encargo del papa Julio II. La obra terminaría convirtiéndose en una de las realizaciones más influyentes del Renacimiento.

1503: Cristóbal Colón descubrió las Islas Caimán, a las que llamó Islas Tortugas por la abundancia de estos animales en la zona. El hallazgo incorporó este territorio a las rutas marítimas entre Europa y América.

Cristobal Colón.

Quiénes nacieron un 10 de mayo

1843: Nació Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los grandes escritores de la literatura española. Su obra retrató con realismo la sociedad de su tiempo y tuvo en los "Episodios nacionales" uno de sus mayores legados.

1760: Nació en Francia Claude Joseph Rouget de Lisle, compositor y militar vinculado a la creación de "La Marsellesa". Su nombre quedó unido a una de las canciones patrióticas más reconocidas de la historia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.