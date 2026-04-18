La señal en tu orina que no deberías ignorar: cuándo la espuma persistente indica que tus riñones sufren

La presencia de espuma en la orina suele pasar desapercibida o atribuirse a causas menores. Sin embargo, cuando este fenómeno se repite de forma constante, puede ser un indicio de que algo no está funcionando del todo bien en el organismo, especialmente a nivel renal.

Aunque en algunos casos la espuma aparece simplemente por la fuerza con la que se expulsa la orina, su persistencia —sobre todo si es densa y duradera— amerita atención.

Los riñones cumplen la función de filtrar desechos y mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Cuando este sistema se altera, pueden aparecer señales visibles, como cambios en la orina.

Una de las causas asociadas a la espuma persistente es la proteinuria, una condición en la que se eliminan proteínas a través de la orina. Esto ocurre cuando los filtros renales —los glomérulos— están dañados y permiten el paso de sustancias que normalmente deberían permanecer en la sangre.

Entre los cuadros que pueden provocar esta alteración se encuentra la glomerulonefritis, una inflamación de los riñones que puede presentarse de forma aislada o en el contexto de enfermedades como la diabetes o el lupus.

No toda espuma es motivo de alarma, pero hay situaciones en las que conviene acudir a un profesional de la salud. Especialmente si el síntoma se mantiene en el tiempo o aparece junto con otros signos. Algunas señales a tener en cuenta son:



Hinchazón en pies, tobillos o rostro

Fatiga persistente o debilidad marcada

Cambios en el color de la orina

Presión arterial elevada

El rol de los hábitos en la función renal

Más allá de la evaluación médica, ciertos hábitos pueden contribuir al cuidado de la función renal. Reducir el consumo de sal y azúcares, así como mantener una buena hidratación, ayuda a evitar una sobrecarga en estos órganos.

En ese contexto, algunas propuestas incluyen bebidas con ingredientes naturales —como piña, apio, pepino o jengibre— que aportan agua y ciertos compuestos asociados al efecto diurético. Sin embargo, estas opciones deben entenderse como complementarias y no como sustitutos de un tratamiento médico.

Observar cambios en la orina puede ser una herramienta simple para detectar posibles problemas de salud. La clave está en distinguir entre situaciones puntuales y signos persistentes. Ante la duda, la consulta médica y los controles periódicos siguen siendo la mejor forma de prevenir complicaciones y cuidar la salud renal a tiempo.

Con base en El Tiempo/GDA