¿Sudás incluso estando en reposo? Los motivos detrás de la hiperhidrosis y cómo recuperar la comodidad

Sudar es una función esencial del organismo, pero cuando ocurre de forma excesiva y sin un motivo claro puede convertirse en algo más que una simple molestia. Eso es lo que sucede con la hiperhidrosis, un trastorno en el que la producción de sudor se vuelve desproporcionada y aparece incluso en reposo o en ambientes frescos.

A diferencia de la sudoración habitual —ligada al calor o al ejercicio—, esta condición puede manifestarse de manera persistente y localizada. Las manos, los pies, las axilas o el rostro suelen ser las zonas más afectadas, aunque en algunos casos el sudor se extiende a gran parte del cuerpo. La intensidad puede ser tal que interfiere en acciones cotidianas, desde escribir o manipular objetos hasta mantener contacto social con naturalidad.

El origen de la hiperhidrosis no es único. Por un lado, existe una forma primaria, que no responde a una enfermedad concreta y suele estar asociada a una sobreactivación de las glándulas sudoríparas. Este tipo suele aparecer a edades tempranas y, en algunos casos, tiene un componente hereditario. Por otro lado, está la hiperhidrosis secundaria, que sí está vinculada a condiciones médicas o al uso de determinados fármacos, como trastornos hormonales, neurológicos o metabólicos.

Hombre agobiado por el sudor excesivo. Foto: Freepik.

Más allá de lo físico, el impacto en la vida diaria puede ser significativo. Muchas personas adaptan su vestimenta, evitan ciertos colores o materiales y modifican su comportamiento para intentar disimular la sudoración. En contextos laborales, sociales o académicos, esto puede traducirse en incomodidad, evitación de situaciones y una disminución de la confianza personal.

Además, la preocupación constante por “volver a sudar” puede generar un círculo de ansiedad que agrava el problema. Con el tiempo, esto no solo afecta la interacción con otros, sino también la percepción que la persona tiene de sí misma. A nivel físico, la humedad constante en la piel también puede favorecer la aparición de infecciones por bacterias u hongos.

En cuanto al tratamiento, no existe una única solución, sino estrategias según la causa y la intensidad del cuadro. En los casos más leves, se suelen indicar antitranspirantes específicos de uso médico que ayudan a reducir la actividad de las glándulas. También existen técnicas como la iontoforesis, que utiliza corrientes eléctricas suaves para disminuir la sudoración en manos y pies.

Mujer asiste a una consulta médica. Foto: Freepik.

Para situaciones más focalizadas, se puede recurrir a la toxina botulínica, que bloquea temporalmente las señales nerviosas responsables del sudor. Y en cuadros severos, hay opciones quirúrgicas que actúan directamente sobre los nervios implicados. Cuando la hiperhidrosis es secundaria, el abordaje principal pasa por tratar la causa de fondo.

Aunque no siempre es posible evitar su aparición, sí puede mejorarse la calidad de vida con un diagnóstico adecuado y estrategias personalizadas. Identificar el problema y buscar orientación médica permite reducir su impacto y recuperar mayor comodidad en la vida cotidiana.

Con base en El Tiempo/GDA