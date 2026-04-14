Cúrcuma y jengibre: el extracto natural que mejora la fijación de implantes óseos y reduce bacterias

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington identificó que un extracto natural a base de cúrcuma y jengibre podría mejorar significativamente el desempeño de implantes óseos. El avance apunta a fortalecer la integración con el hueso y, al mismo tiempo, reducir la presencia de bacterias y células cancerosas, al menos en estudios de laboratorio y en modelos animales.

El trabajo fue publicado en una revista vinculada a la Sociedad Americana de Cerámica y analizó la aplicación de estos compuestos sobre implantes de titanio, un material ampliamente utilizado en prótesis médicas.

Mayor fijación y menos bacterias

Los resultados mostraron que, tras seis semanas, la fuerza de unión entre el hueso y el implante tratado se duplicó en comparación con aquellos que no recibieron este recubrimiento. A esto se suma un efecto antimicrobiano relevante: el extracto logró eliminar más del 90% de las bacterias presentes en la superficie.

Además, se observó una disminución significativa de células cancerosas en la zona cercana al implante, tanto en ensayos de laboratorio como en modelos animales. Estos datos abren una línea de investigación prometedora, aunque todavía preliminar.

Jengibre cortado. Foto: Pixabay

Un enfoque para problemas frecuentes

La investigación fue liderada por la científica Susmita Bose, quien explicó que la propuesta combina compuestos naturales con tecnología médica avanzada para abordar complicaciones habituales en pacientes con prótesis, como la baja integración ósea o las infecciones persistentes.

En Estados Unidos, se estima que cerca de siete millones de personas viven con prótesis de cadera o rodilla, y una parte de esos casos requiere nuevas intervenciones debido a fallas en la fijación o infecciones que, en situaciones más complejas, obligan a retirar el implante.

El equipo también analizó el impacto sobre el osteosarcoma, el tipo de cáncer óseo más frecuente en jóvenes. Los resultados indicaron que la presencia de células cancerosas alrededor del implante se redujo hasta once veces en comparación con aquellos sin tratamiento.

Foto: Pixabay

Ciencia con base natural

Para lograr estos efectos, los investigadores recubrieron los implantes con el extracto, lo que permite una liberación progresiva de los compuestos activos. Este mecanismo busca sostener en el tiempo su acción contra infecciones, debilidad ósea y células malignas.

El investigador Amit Bandyopadhyay, integrante del equipo, señaló que este enfoque permite actuar sobre múltiples frentes a la vez, lo que podría traducirse en mejores resultados clínicos para quienes dependen de implantes.

Aunque la cúrcuma y el jengibre ya son conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en la alimentación, los científicos subrayan que su potencial en medicina todavía está en evaluación y deberá confirmarse en estudios con humanos antes de pensar en aplicaciones concretas.