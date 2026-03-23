Trastornos del sueño: por qué más del 40% de la población duerme mal y cómo impacta en la salud

Los trastornos del sueño ya afectan a más del 40 % de la población mundial, según advierten especialistas, y se consolidan como una de las principales amenazas para la salud integral. Lejos de ser un lujo, dormir bien es una necesidad biológica clave para el equilibrio físico, mental y emocional.

La falta de descanso impacta directamente en el rendimiento diario y aumenta el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el ictus. Además, debilita el sistema inmune, afecta la energía y repercute incluso en aspectos como la salud sexual y la recuperación física.

Qué pasa en el cuerpo mientras dormimos

Durante el sueño, el organismo activa procesos fundamentales para la regeneración celular y el equilibrio interno. Se libera la hormona del crecimiento, se reparan tejidos y se fortalecen las defensas, lo que permite enfrentar virus y bacterias con mayor eficacia.

En paralelo, el cerebro lleva adelante una “limpieza” a través del sistema glinfático, eliminando toxinas acumuladas. Este proceso es clave para prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como la diabetes o la obesidad. Cuando el descanso es insuficiente, estas funciones se ven alteradas y el impacto se acumula con el tiempo.

El sueño, clave en el rendimiento mental

Dormir bien también es esencial para la memoria y el aprendizaje. Durante la noche, el cerebro consolida la información adquirida y optimiza las conexiones neuronales mediante procesos como la poda sináptica.

La falta de sueño profundo afecta directamente la concentración, la capacidad de retención y la estabilidad emocional. Esto se vuelve especialmente relevante en jóvenes adultos, una etapa en la que el cerebro aún está en proceso de maduración.

Pantallas, estrés y malos hábitos

Entre los principales enemigos del descanso aparecen el estrés crónico, el sedentarismo y los horarios desordenados. A esto se suma el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir, una práctica cada vez más extendida.

La exposición a la luz azul de las pantallas altera la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, el consumo de redes sociales genera picos de dopamina que mantienen al cerebro en estado de alerta, dificultando la relajación necesaria para dormir.

Fenómenos como la “procrastinación del sueño” —quedarse despierto para ganar tiempo personal— o los microsueños al volante reflejan el impacto de estos hábitos. Permanecer despierto entre 17 y 19 horas puede generar un deterioro similar al de consumir alcohol, lo que implica un riesgo real para la seguridad.

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Señales de alerta y cómo mejorar el descanso

Existen signos que indican que los problemas de sueño requieren atención: tardar más de 30 minutos en dormirse, despertarse varias veces durante la noche o sentir cansancio constante durante el día.

También deben considerarse síntomas como ronquidos intensos, sensación de ahogo nocturno o dificultades para rendir en actividades cotidianas. En estos casos, consultar a un profesional es clave para evitar complicaciones mayores.

Para mejorar la calidad del sueño, los especialistas recomiendan establecer rutinas, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse y crear un ambiente adecuado: oscuro, silencioso y fresco. También es importante reducir el consumo de cafeína, alcohol y comidas pesadas antes de dormir.

Incorporar hábitos saludables, como la exposición a la luz natural y la actividad física regular, ayuda a regular los ritmos circadianos. Porque, en definitiva, dormir bien no solo mejora el día a día: es una inversión directa en la salud a largo plazo.

En base a El Tiempo/GDA