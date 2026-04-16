Día Mundial de la Voz: síntomas de alerta que pueden indicar cáncer y no conviene ignorar

Este jueves 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la salud vocal, prevenir enfermedades de las cuerdas vocales y promover su cuidado. Desde la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay (SORLU), remarcan como fundamental no normalizar ciertos síntomas, ya que pueden estar alertando de una patología más grave, como puede ser el cáncer.

Los expertos aseguran que las consultas precoces ante determinados síntomas son fundamentales para detectar posibles tumores de cabeza y cuello, que son los que comprometen las vías aerodigestivas, que incluye la garganta, la boca, la lengua y las cuerdas vocales.

Esos síntomas de alarma pueden ser ronquera o cambios en la voz que duran más de tres semanas, dificultad o dolor persistente al tragar, llagas o úlceras en la boca que no cicatrizan, sangrados y bultos en el cuello. Entre los hábitos de riesgo, señalaron desde Sorlu, el consumo de alcohol y el ser fumador están entre los principales factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de cuerdas vocales, garganta, boca, y lengua. “No fumar, evitar el consumo de alcohol y consultar ante síntomas persistentes son medidas fundamentales”, indicó Patricia Indarte, directiva de SORLU.

En Uruguay se diagnostican alrededor de 500 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello por año. La mortalidad global a cinco años ronda el 50%, y el país se ubica en el tercer lugar en mortalidad por esta causa en América, detrás de Cuba y Brasil. Según explicaron desde SORLU, más del 70% de los pacientes consulta en estadios avanzados, lo que explica las altas tasas de mortalidad.

Asimismo, indicaron que el cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad fuertemente asociada a desigualdades sociales y al acceso tardío al sistema de salud. Por esa razón, desde la SORLU se propone que se incorpore la pesquisa protocolizada de estos síntomas persistentes en la red del primer nivel de atención y la derivación a policlínicas especializadas de otorrinolaringología.

“No hay un análisis de sangre ni un screening masivo como ocurre con otro tipos de cáncer. Por eso, el principal método de detección son los síntomas. Una ronquera de más de tres semanas es un aviso claro, pero muchas veces se naturaliza y se consulta tarde. Cuando el diagnóstico es precoz y se combina con una cirugía mínimamente invasiva como el láser, la capacidad de curación es altísima, cercana a nueve de cada diez pacientes”, afirmó Indarte.

Martín Fraschini Sorlu

Los especialistas destacaron el rol del Programa Nacional de Cirugía Láser (Pronacila), que brinda ese tipo de cirugía láser transoral de última generación y gratuita gracias al Fondo Nacional de Recursos para el tratamiento de cáncer de orofaringe, hipofaringe y laringe en estadios iniciales.

Se trata de una técnica mínimamente invasiva, que permite extirpar el tumor sin realizar incisiones externas. Su objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente permitiéndole una recuperación más rápida y menor impacto postoperatorio, con mejor preservación de la voz y la deglución, y menor tiempo de internación.

Historia

La iniciativa de celebrar el Día de la Voz surgió en Brasil en el año 1999. El doctor Nedio Steffen, quien por entonces era el presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y Voz, decidió fomentar una campaña para su cuidado, luego de comprobar que muchas personas naturalizaban el hecho de tener algún tipo de disfonía. Con el paso de los años esta campaña comenzó a tener apoyo de diferentes sociedades de Laringología del mundo, dando origen a lo que hoy es conocido como el Día Mundial de la Voz.

La voz, aseguran los expertos, es una de las principales herramientas de comunicación de los seres humanos y su importancia tiene varias dimensiones. Además de su utilización para la vida diaria, también hay personas que dependen laboralmente de ella, lo que la vuelve un instrumento especialmente sensible cuando se ve afectada.

Día Mundial de la voz Sorlu

Indicaron que a nivel mundial, entre un 30% o 40% de los trabajadores tienen a la voz como su principal herramienta de trabajo, incluyendo tanto a docentes, médicos, vendedores, trabajadores de call center y otros.

Los especialistas aseguran que se suele subestimar el impacto que tiene para la gente y el sistema de la salud patologías como una disfonía que, si bien pueden ser, en la mayoría de los casos una patología benigna, se calcula que es tan frecuente que una de cada tres personas va a tener una consulta médica a lo largo de su vida debido a este problema.