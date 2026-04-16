Tatuajes, toxinas y sistema inmunitario: qué conviene tener en cuenta antes de tatuarnos

Desde diseños minimalistas en la muñeca hasta brazos totalmente cubiertos de palabras y dibujos, el arte corporal se ha vuelto tan habitual que ya no nos sorprende. Pero, más allá de su significado personal, hablamos poco de las consecuencias biológicas de tatuarnos. Una vez que la tinta del tatuaje entra en el cuerpo, no se queda ahí.

Bajo la piel, los pigmentos del tatuaje interactúan con el sistema inmunitario de formas que los científicos apenas están empezando a comprender.

Los tatuajes se consideran generalmente seguros, pero cada vez hay más evidencia científica que sugiere que las tintas de los tatuajes no son biológicamente inertes. La pregunta clave ya no es si los tatuajes introducen sustancias extrañas en el cuerpo, sino cómo de tóxicas podrían ser esas sustancias y qué implica eso para nuestra salud a largo plazo.

Los ingredientes de las tintas de tatuaje

Las tintas de tatuaje son mezclas químicas complejas. Contienen pigmentos que aportan color, disolventes que ayudan a distribuir la tinta, conservantes para prevenir el crecimiento microbiano y pequeñas cantidades de impurezas. Muchos de los pigmentos que se utilizan actualmente se desarrollaron originalmente para aplicaciones industriales, como la pintura para automóviles, los plásticos y el tóner de impresoras, en lugar de para su inyección en la piel humana.

Tatuador trabaja sobre el brazo de un cliente. Foto: Freepik.

Algunas tintas contienen trazas de metales pesados, entre ellos níquel, cromo, cobalto y, ocasionalmente, plomo. Los metales pesados pueden ser tóxicos en determinados niveles y son bien conocidos por desencadenar reacciones alérgicas y sensibilidad inmunológica.

Las tintas de tatuaje también pueden contener compuestos orgánicos, incluidos colorantes azoicos e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Los colorantes azoicos son colorantes sintéticos ampliamente utilizados en textiles y plásticos. En determinadas condiciones, como la exposición prolongada a la luz solar o durante la eliminación de tatuajes con láser, pueden descomponerse en aminas aromáticas. Estos productos químicos se han relacionado con el cáncer y el daño genético en estudios de laboratorio.

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, a menudo abreviados como HAP, se producen durante la combustión incompleta de material orgánico y se encuentran en el hollín, los gases de escape de los vehículos y los alimentos carbonizados. Las tintas negras para tatuajes, que suelen estar hechas de negro de humo, pueden contener estos compuestos, algunos de los cuales están clasificados como carcinógenos.

Las tintas de color, especialmente las rojas, amarillas y naranjas, se asocian con mayor frecuencia a reacciones alérgicas y a inflamación crónica. Esto se debe en parte a las sales metálicas y a los pigmentos azoicos, que pueden degradarse en aminas aromáticas potencialmente tóxicas.

La reacción del sistema inmune

Tatuar consiste en inyectar tinta en profundidad en la dermis, la capa de piel situada debajo de la superficie. El cuerpo reconoce las partículas de pigmento como material extraño. Las células inmunitarias intentan eliminarlas, pero las partículas son demasiado grandes para ser eliminadas por completo. En su lugar, quedan atrapadas dentro de las células de la piel, lo que es lo que hace que los tatuajes sean permanentes.

La tinta del tatuaje no siempre permanece confinada en la piel. Los estudios muestran que las partículas de pigmento pueden migrar a través del sistema linfático y acumularse en los ganglios linfáticos. Estos consisten en pequeñas estructuras que filtran las células inmunitarias y ayudan a coordinar las respuestas inmunitarias. Los efectos a largo plazo para la salud de la acumulación de tinta en estos tejidos siguen sin estar claros, pero su papel central en la defensa inmunitaria suscita preocupación por la exposición prolongada a metales y toxinas orgánicas.

Inflamación y menos eficacia de las vacunas

Un estudio reciente sugiere que los pigmentos de tatuaje de uso común pueden influir en la actividad inmunitaria, desencadenar inflamación y reducir la eficacia de ciertas vacunas.

Los investigadores descubrieron que las células inmunitarias de la piel también absorben la tinta de los tatuajes. Cuando estas células mueren, liberan señales que mantienen activado el sistema inmunitario, lo que provoca inflamación en los ganglios linfáticos cercanos durante un periodo de hasta dos meses.

El estudio también reveló que la tinta de los tatuajes presente en el lugar de la inyección de la vacuna alteraba las respuestas inmunitarias de forma específica para cada vacuna. En particular, se asoció con una respuesta inmunitaria reducida a la vacuna contra la COVID-19. Esto no significa que los tatuajes hagan que las vacunas sean inseguras. Más bien, sugiere que los pigmentos de los tatuajes pueden interferir en la señalización inmunitaria –el sistema de comunicación química que utilizan las células inmunitarias para coordinar las respuestas a las infecciones o a la vacunación– en determinadas condiciones.

En la actualidad, no hay pruebas epidemiológicas sólidas que relacionen los tatuajes con el cáncer en humanos. Sin embargo, los estudios de laboratorio y en animales sugieren riesgos potenciales. Ciertos pigmentos de tatuaje pueden degradarse con el tiempo, o cuando se exponen a la luz ultravioleta o a la eliminación de tatuajes con láser, formando subproductos tóxicos y ,a veces, carcinógenos.

Muchos tipos de cáncer tardan décadas en desarrollarse, lo que dificulta el estudio directo de estos riesgos, especialmente teniendo en cuenta lo reciente que es la popularización de los tatuajes.

La tinta roja provoca reacciones alérgicas

Los riesgos para la salud mejor documentados de los tatuajes son las reacciones alérgicas e inflamatorias. La tinta roja se asocia especialmente con picor persistente, hinchazón y granulomas. Los granulomas son pequeños nódulos inflamatorios que se forman cuando el sistema inmunitario intenta aislar material que no logra eliminar.

Estas reacciones pueden aparecer meses o años después de hacerse un tatuaje y pueden desencadenarse por la exposición al sol o por cambios en la función inmunitaria. La inflamación crónica se ha relacionado con el daño tisular y un mayor riesgo de enfermedad. Para las personas con enfermedades autoinmunes o un sistema inmunitario debilitado, los tatuajes pueden suponer un motivo de preocupación adicional.

Riesgos de infección

Al igual que cualquier procedimiento que perfora la piel, el tatuaje conlleva cierto riesgo de infección. Una higiene deficiente puede provocar infecciones por Staphylococcus aureus, así como hepatitis B y C. En casos excepcionales, se ha asociado con infecciones por micobacterias atípicas.

Foto: Freepik.

Uno de los mayores retos a la hora de evaluar la toxicidad de los tatuajes es la falta de una regulación coherente. La Unión Europea ha introducido límites más estrictos para las sustancias peligrosas en las tintas de tatuaje, pero a nivel mundial la supervisión sigue siendo desigual. En muchos países, las tintas para tatuajes están reguladas de forma mucho menos estricta que los cosméticos o los productos médicos, incluso sin exigir a los fabricantes que revelen la lista completa de ingredientes.

Tatuajes más grandes, numerosos y coloridos

Para la mayoría de las personas, los tatuajes no causan problemas de salud graves, pero no están exentos de riesgos. Los tatuajes introducen en el cuerpo sustancias que nunca fueron diseñadas para permanecer a largo plazo en el tejido humano, algunas de ellas potencialmente tóxicas en determinadas condiciones.

La principal preocupación es la exposición acumulativa. A medida que los tatuajes se hacen más grandes, más numerosos y más coloridos, la carga química total aumenta. En combinación con la exposición al sol, el envejecimiento, los cambios inmunitarios o la eliminación con láser, esta carga puede tener consecuencias que la ciencia aún no ha descubierto por completo.

Los tatuajes siguen siendo una poderosa forma de autoexpresión, pero también suponen una exposición química de por vida. Aunque las pruebas actuales no sugieren un peligro generalizado, cada vez más investigaciones ponen de relieve que hay importantes cuestiones sin respuesta sobre la toxicidad, los efectos inmunitarios y la salud a largo plazo. A medida que los tatuajes aumentan en todo el mundo, se hace necesario mejorar la regulación y asegurar una investigación científica sostenida.

*Manal Mohammed

Senior Lecturer, Medical Microbiology, University of Westminster