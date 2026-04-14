Náuseas y pesadez: cómo evitarlas mediante una infusión de jengibre sencilla de hacer

El jengibre en infusiones se ha consolidado como un remedio natural cada vez más popular gracias a sus efectos positivos sobre la salud digestiva. Sus compuestos activos contribuyen a estimular la digestión, disminuir la hinchazón y aliviar el malestar estomacal. Además, destaca por su eficacia para combatir las náuseas, siendo útil en diversos contextos.

Según un estudio clínico publicado en Life Extension Magazine, los principales compuestos del jengibre —como los gingeroles y la zingerona— pueden reducir de forma efectiva las náuseas y los problemas digestivos. Estas sustancias actúan sobre el sistema digestivo, favoreciendo la motilidad gástrica y mejorando el tránsito de los alimentos, lo que se traduce en una menor sensación de pesadez y un mayor bienestar digestivo tras las comidas.

Beneficios del jengibre en té: digestión, náuseas y bienestar natural

Te de jengibre, limón y miel. Foto: Commons.

Incorporar jengibre en infusiones no solo mejora el sabor de las bebidas, sino que también potencia múltiples beneficios para la salud. Sus propiedades actúan de forma natural en el organismo, ayudando a mejorar la digestión, reducir el malestar estomacal y promover el bienestar general.

Principales beneficios del té con jengibre:



Mejora la digestión : favorece el vaciado gástrico y reduce la sensación de pesadez .

: favorece el y reduce la sensación de . Alivia las náuseas : eficaz frente a mareos , embarazo o malestar digestivo .

: eficaz frente a , o . Efecto antiinflamatorio : contribuye a disminuir dolores musculares y articulares leves .

: contribuye a disminuir y . Refuerza el sistema inmunológico : gracias a sus antioxidantes , fortalece las defensas naturales .

: gracias a sus , fortalece las . Aporta bienestar y relajación: genera una sensación de confort digestivo tras las comidas.

Cómo incorporar jengibre en bebidas calientes de forma saludable

Jengibre. Foto: Commons.

Sumar jengibre en bebidas calientes es una forma sencilla de aprovechar sus propiedades naturales. Esta raíz aporta un toque levemente picante, ayuda a aliviar el malestar estomacal y potencia el efecto relajante de las infusiones.

Formas de añadir jengibre a infusiones :



Raíz fresca en rodajas : ideal para infusionar o hervir y liberar sus nutrientes y aroma.

: ideal para o hervir y liberar sus y aroma. Jengibre rallado : intensifica el sabor y maximiza los compuestos activos .

: intensifica el sabor y maximiza los . Jengibre en polvo : alternativa práctica para preparar infusiones rápidas o combinar con especias .

: alternativa práctica para preparar o combinar con . Jengibre seco : aporta un leve dulzor y mantiene parte de sus beneficios saludables .

: aporta un leve dulzor y mantiene parte de sus . Combinado con hierbas: se integra con té verde, menta o manzanilla, potenciando la digestión y el efecto relajante.