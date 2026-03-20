¿Por qué se celebra el Día de la Felicidad el 20 de marzo? Origen de la fecha y ranking mundial

En el Día Internacional de la Felicidad, Uruguay vuelve a posicionarse como el país más feliz de Sudamérica, ocupando el puesto 28 a nivel global en el World Happiness Report 2026. Con un puntaje de 6,661, la sociedad uruguaya destaca por su sólido apoyo social, la libertad para tomar decisiones vitales y una percepción de estabilidad que la sitúa por encima de vecinos como Brasil (44º), Argentina (52º) y Chile (35º). A nivel mundial, el podio permanece inalterado con Finlandia a la cabeza por noveno año consecutivo, seguido de cerca por Islandia y Dinamarca.

Decretada por las Naciones Unidas en 2012, esta celebración no solo busca reconocer el bienestar como una meta universal, sino también analizar los factores que lo sostienen. Este año, la sorpresa la dio Costa Rica, que escaló hasta el cuarto lugar mundial, convirtiéndose en el país latinoamericano mejor rankeado de la historia del informe. Los expertos atribuyen este fenómeno a la calidad de los vínculos familiares y la cohesión comunitaria, factores que en Uruguay también juegan un rol determinante en la medición del bienestar subjetivo.

¿Por qué se celebra el Día de la Felicidad el 20 de marzo?

El origen de esta efeméride se remonta a una iniciativa de Bután, un país que prioriza el Índice de Felicidad Nacional Bruta por sobre el Producto Interno Bruto (PIB). En julio de 2012, la Asamblea General de la ONU decretó la fecha para promover que los gobiernos incluyan políticas públicas que fomenten la alegría y el bienestar. Según Naciones Unidas, la felicidad requiere de equidad, erradicación de la pobreza y protección del medio ambiente, pilares que este 2026 vuelven a ser evaluados bajo la lupa de la pospandemia y las crisis globales.

El impacto de las redes sociales en la felicidad joven

Uno de los puntos más críticos del informe actual es la caída del bienestar en las generaciones más jóvenes, especialmente en Occidente. Por segundo año consecutivo, los países de habla inglesa han salido del "top 10" debido, en gran medida, al impacto de las redes sociales en menores de 25 años. Los investigadores del Oxford Wellbeing Research Centre vinculan el uso intensivo de plataformas digitales con un aumento en la ansiedad y una menor satisfacción vital, una tendencia que Uruguay observa de cerca ante los desafíos locales en salud mental adolescente.

Tres chicas usando el celular Foto: Canva

Los seis factores que definen el ranking mundial de la felicidad

Para determinar qué tan feliz es un país, el estudio —apoyado en datos de la Encuesta Mundial Gallup— analiza seis variables clave: el PIB per cápita, el apoyo social en momentos de necesidad, la esperanza de vida saludable, la libertad para elegir, la generosidad de los ciudadanos y la percepción de corrupción. En Uruguay la fortaleza de las instituciones y el sistema de protección social continúan siendo los motores que mantienen al país en la zona de vanguardia del continente.