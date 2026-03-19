Irse de casa: por qué es normal sentirse solo al mudarse para estudiar y cómo superarlo, según la psicología

Con el inicio del año lectivo, jóvenes de distintos puntos de Uruguay hacen las valijas para comenzar una nueva etapa. Para muchos, eso implica dejar su casa, su rutina y sus afectos para instalarse en Montevideo u otros departamentos. Adaptarse a una ciudad nueva, construir vínculos desde cero y sostener las exigencias académicas puede ser tan desafiante como estimulante.

Este proceso no solo impacta en los estudiantes, sino también en sus familias, que atraviesan su propia transición emocional. Mudarse para estudiar implica, en muchos casos, un primer gran corte con la vida conocida. Aunque se trate de una decisión elegida, conlleva un pequeño duelo: se dejan atrás la cercanía cotidiana con la familia, los amigos de siempre y ciertos espacios de pertenencia.

Es habitual que durante las primeras semanas aparezcan emociones contradictorias: entusiasmo por lo nuevo, pero también tristeza, soledad o sensación de desorientación. Lejos de ser una señal de debilidad, la psicología explica que estos sentimientos forman parte de un proceso de adaptación saludable.

Uno de los principales desafíos para quienes llegan a una ciudad nueva es organizar la vida cotidiana. Horarios de estudio, alimentación, descanso y tareas domésticas pasan a depender exclusivamente de ellos. En este punto, armar una rutina básica puede marcar la diferencia. Tener horarios más o menos estables, planificar las comidas y reservar momentos de descanso ayuda a generar una sensación de orden en medio del cambio.

Joven revisa libros en una caja, en medio de una mudanza. Foto: Freepik.

También es importante evitar el aislamiento. Participar en actividades universitarias, sumarse a grupos de estudio o retomar hobbies facilita la construcción de nuevos vínculos.

Para muchos jóvenes, este es el primer momento en el que tienen que resolver problemas por su cuenta. Desde cuestiones prácticas hasta decisiones académicas o emocionales. Saber que pedir ayuda es una opción —ya sea a compañeros, docentes o servicios de apoyo estudiantil— es una herramienta clave para evitar el aislamiento y la sobrecarga.

El rol de la familia: acompañar sin invadir

Para las familias, este momento también implica un aprendizaje. El impulso de cuidar sigue presente, pero ahora debe adaptarse a una nueva dinámica. Encontrar un equilibrio entre estar disponibles y permitir la autonomía es clave para que el joven desarrolle confianza en sí mismo.

Validar las emociones también es fundamental. Minimizar la tristeza con frases como “tenés que aprovechar” o “es lo que querías” puede generar más distancia. En cambio, reconocer que extrañar es parte del proceso ayuda a transitarlo mejor.

Estudiantes universitarios tomando nota en clase. Foto: Freepik.

Aunque la distancia cambia la forma de relacionarse, no implica perder los vínculos. Hoy, la tecnología permite mantener el contacto cotidiano, pero también es importante generar momentos de calidad: visitas planificadas, fines de semana en familia o encuentros con amigos cuando se regresa al lugar de origen.

Mudarse para estudiar es, muchas veces, el primer gran paso hacia la independencia. Implica desafíos, pero también oportunidades: conocerse mejor, desarrollar autonomía y ampliar horizontes. Para quienes llegan a Montevideo o a cualquier otro punto del país, y para sus familias, el desafío está en acompañar el proceso sin perder de vista lo esencial: que, más allá de la distancia, los vínculos pueden transformarse sin romperse.