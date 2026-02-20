Uruguay es protagonista en una revisión histórica sobre el avance de la neurociencia en América Latina

La revista científica Journal of Neurochemistry publicó recientemente el artículo titulado "Neuroscience in Latin America: Five Decades of Flourishing Neurochemistry in the Region". Se trata de una exhaustiva revisión académica que analiza el desarrollo y la consolidación de la neuroquímica en América Latina durante los últimos 50 años, destacando la evolución de una disciplina que ha logrado generar conocimiento original con proyección internacional.

El trabajo contó con la participación de Silvia Olivera, investigadora y actual presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).

Según informó el instituto en su sitio web, Olivera contribuyó activamente en la reconstrucción del recorrido histórico y científico de la disciplina en el Cono Sur, rescatando hitos que posicionan a Uruguay como un pilar fundamental en la formación de recursos humanos y en la creación de comunidades académicas sólidas en la región.

El legado de Clemente Estable y la escuela uruguaya

En el contexto nacional, el desarrollo de la neurociencia está intrínsecamente ligado a la figura de Clemente Estable, pionero de la investigación biológica y fundador del instituto que lleva su nombre. El artículo destaca cómo sus discípulos directos no solo introdujeron técnicas experimentales de avanzada en el país, sino que también sembraron una visión basada en la investigación básica y la rigurosidad científica. Esta tradición permitió que, a través de décadas, se consolidara una verdadera escuela científica que ha sobrevivido y prosperado a pesar de los contextos económicos y políticos desafiantes.

La iniciativa de este repaso histórico surgió de la argentina Juana María Pasquini, investigadora dedicada a promover el reconocimiento entre pares en América Latina. La revisión pone énfasis en la dimensión humana y colaborativa del conocimiento, subrayando que la continuidad institucional ha sido clave para el crecimiento de la neuroquímica.

Actualmente, la tercera y cuarta generación de aquellos equipos iniciales del IIBCE lideran laboratorios que continúan produciendo ciencia de vanguardia, reforzando el compromiso de Uruguay con la cooperación científica regional.