Qué día y a qué hora se podrá ver la Luna de Ciervo 2026 en Uruguay y cuál es la explicación de su nombre

En el mes de julio ocurre uno de los eventos astronómicos más esperados del calendario lunar y se trata de la Luna llena de julio 2026, que suele tener un nombre específico con un significado especial.

La Luna de Ciervo, o también conocida como Luna del Salmón o Luna del Trueno, son algunos de los nombres más reconocidos para nombrar a la luna llena de julio.

Fecha y hora del plenilunio de julio de 2026 en el hemisferio sur

De acuerdo al portal astronómico Time and Date, la luna llena de julio estará en su punto máximo de iluminación a las 11:35 horas del 29 de julio de 2026.

Como detalla el sitio web de Time and Date: "La Luna siempre aparece llena los días previos y posteriores a su máxima iluminación. La Luna llena es la única fase en la que la Luna permanece visible toda la noche, con la salida y la puesta de la Luna ocurriendo alrededor del atardecer y el amanecer".

El fenómeno durará varias noches, dando más oportunidades de admirarlo.

Características principales de la Luna de Ciervo

Según el portal Starwalk, las características principales de este fenómeno astronómico son:



Fecha: 29 de julio de 2026

Fase llena exacta: 14:36 GMT/UTC

La Luna se verá llena entre el 28 y el 30 de julio

Nombre y significado: Luna del Ciervo, llamada así por las nuevas astas que crecen en los ciervos machos jóvenes en pleno verano

Dónde estará en el cielo: constelación de Capricornio

Rasgo especial: en el hemisferio norte la Luna seguirá un arco bajo en el cielo y en el hemisferio sur, aparecerá mucho más alta.

Luna de Ciervo, como se le llama a la Luna llena de julio. Foto: Flickr.

¿Por qué se denomina Luna de Ciervo al fenómeno astronómico de este mes?

Este fenómeno recibe su nombre por el vínculo profundo entre la Luna y las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica, en específico los algonquinos, un grupo de pueblos indígenas originarios de América del Norte, durante julio los machos ciervo comienzan a desarrollar nuevas astas y los observadores del cielo asociaron esta fase lunar con el crecimiento en sus cuernos.

Ciervo.

Esta luna ocurre cada julio, y es una de las más significativas del verano boreal, aunque también se puede ver en el invierno austral, y aunque no tiene un cambio físico evidente que la diferencie de otras lunas llenas, la Luna de Ciervo adquiere valor y fuerza por coincidir con un momento clave de la naturaleza.

La Luna de Ciervo no solo es un espectáculo astronómico, también es una forma de recordar cómo la naturaleza sigue sus propios ciclos.

Aunque muchos no lo noten, cada fase lunar tiene una historia detrás, y en julio, esa historia viene acompañada de astas nuevas, cielos despejados y un momento perfecto para mirar hacia el cielo y tomarse un respiro.