Lluvia de estrellas Oriónidas: a qué hora alcanza su punto máximo esta noche y cómo verlas en Uruguay

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que durante la noche del miércoles 21 de octubre de 2026 la lluvia de meteoros Oriónidas tendrá su punto máximo de visibilidad.

La institución de investigación astronómica, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), anunció este fenómeno como uno de los eventos más destacados de 2026.

Según detalló el OALM, la lluvia de meteoros en Uruguay tendrá su pico de visibilidad entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del 22 de octubre. El mejor horario para observar el fenómeno será entre las 03:00 y las 04:00 del jueves 22; en ese lapso, la Luna estará a unos 11 grados sobre el horizonte.

El organismo subraya que, a pesar de que las condiciones meteorológicas del cielo no siempre se presentan óptimas para la observación nocturna, las previsiones son bastante favorables para disfrutar de las estrellas a simple vista desde cualquier punto del territorio nacional.

Lluvia de meteoros. Foto: Pixabay.

Recomendaciones para observar la lluvia de meteoros en Uruguay

El acontecimiento, que se repite cada año hacia el cierre del décimo mes, genera expectativa entre quienes buscan disfrutar de los avistamientos nocturnos sin mayores complicaciones técnicas, ya que para apreciar el paso de los cuerpos celestes no se requiere el uso de instrumentos profesionales ni telescopios de alta complejidad.

De acuerdo con lo recomendado por la OALM, únicamente se necesita contar con paciencia, un abrigo adecuado y ubicar un sitio que ofrezca un horizonte despejado hacia la constelación de Orión, sector desde donde se aprecian con mayor nitidez los meteoros.

Las recomendaciones básicas para los observadores incluyen alejarse de los grandes núcleos urbanos que presenten altos niveles de contaminación lumínica, con el objetivo de permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos unos quince minutos antes de iniciar el registro visual de la lluvia de meteoros.