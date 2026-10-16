Calendario lunar: qué fase de la Luna comienza este domingo 18 de octubre y cómo se verá en el cielo

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y afecta la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este domingo 18 de octubre de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa. Esta semana la Luna entrará en la fase de Cuarto creciente.

Cuando la luna está en esta fase, el astro ha recorrido una cuarta parte de su órbita y se muestra con la mitad de su cara visible iluminada por el sol, aumentando gradualmente su brillo noche tras noche.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Luna en fase de Cuarto creciente. Foto de Archivo

Cuando la Luna está en su fase de Cuarto creciente, se suele creer que hay un crecimiento o la oportunidad de afrontar nuevos retos a nivel personal o profesional, según Vogue México. Por otro lado, en la astrología se cree que esta fase lunar es propicia para cortarse el pelo si se busca un crecimiento saludable.

Calendario lunar de octubre 2026

De acuerdo con el sitio Time and Date, el calendario lunar de octubre, que cambió a Luna nueva el pasado día 10, tendrá cambios de fases en las siguientes fechas:



18 de octubre: Cuarto creciente

26 de octubre: Luna llena

1 de noviembre: Cuarto menguante

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.