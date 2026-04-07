El Gobierno actualiza su Plan Estratégico de Ciencia tras 16 años: los principales desafíos para 2027

La Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, organismo clave proyectado por el Gobierno en el Presupuesto 2025, ya se encuentra plenamente operativa en el Parque de Innovación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Bajo la dirección del químico David González, el equipo de 12 especialistas —instalado específicamente en el edificio Los Ombúes— trabaja desde el 1° de enero en la coordinación con el programa Uruguay Innova para trazar el rumbo tecnológico del país a futuro.

El foco central de esta nueva etapa es la actualización del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENTI), un documento que no se renovaba desde el año 2010. En entrevista con El País, González subrayó que el desfase temporal de 16 años "obliga a una redefinición urgente de prioridades ante un contexto global que ha mutado drásticamente, exigiendo que la producción académica se convierta, finalmente, en herramientas de decisión para el sector productivo y social".

Desafíos estratégicos: de la IA al cambio climático

La gestión de González ha identificado seis áreas críticas que demandan soluciones científicas inmediatas: ambiente, salud humana, educación inclusiva, producción, seguridad y desigualdades territoriales. Uno de los puntos de mayor preocupación es la inteligencia artificial y su impacto directo en el mercado laboral uruguayo. La Secretaría busca adelantarse "a la obsolescencia de ciertos puestos de trabajo fomentando la generación de nuevos empleos de base tecnológica".

Asimismo, la variabilidad climática se ha posicionado como un eje de seguridad nacional. El objetivo es generar conocimiento que blinde a sectores tradicionales como el agro y el turismo ante fenómenos meteorológicos extremos. "El país necesita generar conocimiento que permita tomar decisiones estratégicas", señaló el jerarca, quien también puso el foco en la salud, instando a que los avances en enfermedades transmisibles y no transmisibles se traduzcan en beneficios directos para la población civil.

Científico trabajando en laboratorio. Foto: Leonardo Mainé.

Fuga de cerebros y brecha de género en el sistema técnico

Otro de los grandes retos de la Secretaría es la inserción de científicos fuera de la Universidad de la República (UdelaR). "A pesar de que Uruguay forma recursos humanos de alta calificación, persiste una dificultad estructural para que doctores e investigadores se integren en el sector privado o en organismos públicos no académicos", explicó González.

El director de la Secretaría sostuvo que una clave para la alta formación de científicos uruguayos es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) "que impulsa la investigación y formar investigadores de posgrado en Biología, Física, Geociencias, Informática, Matemática y Química".

Fomentar que las empresas locales inviertan en I+D (Investigación y Desarrollo) es una de las metas para mejorar la competitividad del país en el mediano plazo.

Científico en el laboratorio. Foto: Freepik.

En términos de equidad, el plan busca atacar la subrepresentación femenina en las denominadas áreas STEM (ingeniería, física y matemática). La estrategia no solo contempla el equilibrio de género, sino también la descentralización de la ciencia más allá de Montevideo.

Actualmente, la mayor parte de la producción se concentra en el área metropolitana, y el nuevo plan nacional pretende fortalecer los polos de investigación en el interior uruguayo. El borrador final del PENTI se espera para diciembre de 2026, con miras a una aprobación definitiva a inicios de 2027. Además, se aspira "a que este proyecto sea una hoja de ruta para los próximos cinco o 10 años", concluyó González.