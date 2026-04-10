Dónde ver la llegada de la misión Artemis II en vivo hoy viernes 10 de abril: plataformas que la transmitirán

Luego de su paso por la Luna, la tripulación de Artemis II regresa a la Tierra hoy viernes 10 de abril de 2026. Se espera que el amerizaje sea frente a las costas de California, Estados Unidos. Esto marcará el final de la misión de la NASA tras unos históricos 10 días en el espacio.

Antes de tocar el mar, los cuatro astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre, por lo que la tarea exige que el escudo térmico de Orión resista los 2.700 °C generados por el rozamiento con la atmósfera en el momento del regreso.

Dónde ver en vivo y gratis la transmisión del amerizaje de Artemis II

Según lo previsto por la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 la misión Artemis II llegará de regreso a la Tierra. El amerizaje ocurrirá sobre las 5:07 p.m. (hora de California), 9:07 p.m. de Uruguay. En tanto, la tripulación saldrá sobre las 10:06 p.m. y la conferencia de prensa está prevista para las 11:30 p.m. de Uruguay. Esta agenda está sujeta a cambios, especificó la agencia.

Para quienes deseen seguir el amerizaje en vivo, la NASA ha confirmado que todo el evento será transmitido a través de los canales oficiales de la NASA en su web, YouTube y el canal NASA TV.

La administración ofrecerá cobertura completa a través de NASA+, su plataforma de streaming gratuita disponible en web, iOS, Android y dispositivos como Roku, Apple TV y Fire TV. También se transmitirá por el canal oficial de YouTube de la NASA, y en sus cuentas en X (Twitter), Facebook y Twitch. Servicios como Amazon Prime Video y, en algunos países, Netflix, también habilitará la señal.

La transmisión mostrará el regreso a la atmósfera, la apertura de los paracaídas y el amerizaje en el mar, lo que permitirá que millones de personas sigan en vivo este momento clave de la exploración espacial.

Maqueta de la nave espacial Orión. RONALDO SCHEMIDT/AFP fotos

Horarios para ver en vivo el amerizaje de Artemis II desde Latinoamérica

Estos son los horarios previstos por la NASA para hoy viernes 10 de abril:



México, El Salvador y Costa Rica: 6:06 p.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 7:07 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:06 p.m.

El regreso a la Tierra es una de las fases más riesgosas de toda la misión.

La nave Orión es atraída por la gravedad de la Tierra en una trayectoria de retorno libre, lo que garantiza un viaje eficiente en combustible.

Antes de entrar en la atmósfera, la cápsula se separará del módulo de servicio 42 minutos antes de la zambullida, y a unos 120 kilómetros (75 millas) sobre la superficie terrestre, una docena de propulsores asegurarán que esté correctamente orientada.

Los miembros de la tripulación de Artemis II: la especialista de misión Christina Koch (izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (arriba), el comandante Reid Wiseman (derecha) y el piloto Victor Glover. HANDOUT/AFP fotos

Esta "bola de fuego", como la llamó el piloto Victor Glover, entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora (unas 25.000 millas), desacelerando a una tasa de hasta cuatro veces la fuerza de gravedad.

Será crucial la prueba del escudo térmico de Orión para proteger la cápsula y su tripulación de temperaturas de alrededor de 5.000 grados Fahrenheit (2.760 centígrados).

Con información de El Tiempo/GDA