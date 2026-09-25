Cuándo será la Luna llena de setiembre de 2026: a qué hora es y a qué se debe su nombre

El calendario astronómico marca que la Luna llena de setiembre de 2026 se alcanzará este sábado 26 de setiembre de 2026 a partir de las 13:49 horas, teniendo en cuenta el horario en Uruguay.

Durante esta fase, los especialistas indican que el satélite natural se posicionará en etapa de plenitud respecto al Sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

La siguiente etapa del ciclo lunar comenzará recién el sábado 3 de octubre de 2026 a las 10:25 horas, cuando ingrese en la fase de cuarto menguante.

El recorrido completo de la Luna en torno a la Tierra, también conocido como lunación, se extiende a lo largo de 29,5 días en una órbita elíptica. A lo largo de este período, el cuerpo celeste atraviesa en forma continua sus cuatro fases principales: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

Luna plenamente visible durante el día. Foto: Canva.

Este fenómeno genera un marcado interés a nivel global debido al impacto directo que ejerce la Luna sobre el planeta, manifestado en el comportamiento de las mareas y en los niveles de iluminación nocturna.

Por qué se llama Luna de Cosecha y qué otros nombres recibe

Conocida como Luna de Cosecha o Luna de Maíz, el origen de su nombre proviene de la década de 1930, cuando se divulgaron en el hemisferio norte nombres vinculados a las tradiciones de las tribus nativas norteamericanas.

Para esas comunidades, este evento astronómico marcaba el cierre del verano y el momento adecuado para recolectar cultivos agrícolas como el maíz.

Plata de maíz dentro de un gran cultivo. Foto: Canva

Según registros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este evento recibe asimismo otros nombres según la región geográfica y la cultura de la que se hable:

Luna de la fruta o de la cebada: Denominación de origen europeo asociada a la época del año en que maduran diversas frutas y cereales en el viejo continente.

Denominación de origen europeo asociada a la época del año en que maduran diversas frutas y cereales en el viejo continente. Luna del fantasma hambriento: Nombre vinculado al calendario chino, en el cual el séptimo mes coincide con la celebración del denominado mes de los fantasmas.

Más allá del ámbito científico, el fenómeno se relaciona con creencias sobre el estado de ánimo, la fortaleza personal y los ciclos de abundancia, además de ser un momento de atención para la captura de fotografías astronómicas desde la Tierra.