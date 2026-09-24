Del maíz al "fantasma hambriento": los curiosos nombres de la Luna llena de setiembre y su porqué

Este sábado 26 de setiembre habrá Luna llena, conocida como Luna de Cosecha. La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta y sobre la vida humana es innegable: en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este sábado 26 de setiembre de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

Cuál es la fase lunar que comenzará este 26 de setiembre de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna llena y comenzará el sábado a las 13:49. La siguiente fase de la luna recién comenzará en el mes de octubre, concretamente el 3 a las 10:25.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Captura de la Luna llena Foto: Canva

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

¿Cómo se le llama a la Luna llena de setiembre?

La Luna llena de setiembre se llama Luna de Cosecha, o de Maíz. También es conocida como la Luna de la fruta, la cebada y la Luna del "fantasma hambriento", de acuerdo a la NASA.

El nombre está vinculado con el hemisferio norte. En 1930, según la NASA, se aplicaron nombres vinculados a los nativos norteamericanos para las lunas llenas. Esta Luna es la última del verano del norte y para las tribus ese era el momento de recolectar cultivos como el maíz.

El nombre de "fruta" es más europeo: en esa época varias frutas del viejo continente maduran. ¿Por qué fantasma hambriento? La NASA explicó que este nombre está vinculado a un festival chino. "El séptimo mes del calendario chino es el mes de los fantasmas", agrega.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.