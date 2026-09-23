Abren las inscripciones para el Premio Uruguay Circular 2026: guía y requisitos para anotarse

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) anunció que están abiertas las convocatorias para el Premio Uruguay Circular 2026, una iniciativa que tiene como objetivo "reconocer iniciativas que promuevan la transición hacia un desarrollo sostenible a partir de los principios de la economía circular", según señala la cartera en un comunicado.

El premio, que tuvo su inicio en el año 2019, está dirigido a postulantes de las categorías "grandes empresas, micro, pequeñas y medianas empresas (mypymes). Dentro de esta última categoría, también están habilitadas las mipymes que lleven a cabo actividades vinculadas a la bioeconomía circular.

Además, el premio también está orientado a cooperativas de producción y servicios, así como asociaciones, organismo públicos, y grupos de investigación y estudiantes de educación terciaria.

Premios Uruguay Circular 2025. Foto: Ministerio de Industria Energía y Minería.

"Podrán postularse todas las entidades o colectivos que se encuentren avanzando hacia una economía circular y que hayan implementado acciones que demuestren la incorporación de sus principios y modelos en sus procesos, productos o servicios", aclara la cartera de Industria.

Cómo postularse y cuando cierra la convocatoria

La convocatoria se encuentra abierta y cerrará el próximo miércoles 30 a las 14:00.

La postulación, que es abierta y gratuita se deberán realizar a través del portal de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). En caso de tener consultas, deberán realizarse por escrito a través del correo [email protected]., siete días hábiles antes de la fecha del cierre de la convocatoria.