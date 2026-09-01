Uruguay otra vez finalista de "Gran Hermano": Yipio venció a Pincoya y está en la final de "Generación Dorada"

Este lunes, el reality argentino Gran Hermano Generación Dorada llegó a su etapa final. En la gala de este lunes 31 de agosto de definieron las seis finalistas de esta edición, y una participante dejó la casa, generando revuelo en esta etapa del juego.

El mano a mano final quedó entre la chilena Jennifer “Pincoya” Galvarini y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, dos jugadoras que habían mantenido una relación cordial a lo largo del reality, pero en los últimos días terminaron enfrentadas.

Finalmente, Pincoya fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público luego de permanecer 189 días dentro de la casa. La chilena recibió el 58,1% de los votos y perdió el versus frente a Yipio, que obtuvo el 41,9%. Antes de anunciar a la eliminada, Sol, Luana y Zilli habían pedido que se fuera la uruguaya. La uruguaya había tenido el respaldo de Charlotte Caniggia.

Santiago del Moro conduce "Gran Hermano: Generación Dorada". Foto: Archivo. Foto: Telefé.

Cabe destacar que la relación entre Yipio y Pincoya había cambiado en los últimos días. Tuvieron varios cruces a los gritos y Yipio acusó a Sol de haber influido en el quiebre. Pincoya, por su parte, terminó de distanciarse de la uruguaya tras considerar que no la había defendido durante el conflicto que terminó con la expulsión de Campanita.

La gala también dejó un récord de votos para el reality, ya que el conductor anunció que se superaron los 13 millones de votos, cifra histórica para una gala de eliminación que no corresponde a la final.

Cómo será la final de Gran Hermano Generación Dorada

Con la salida de Pincoya, quedaron definidas las seis finalistas de Gran Hermano Generación Dorada: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Mariela Prieto, Solange Gómez Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Yanina Zilli.

Durante la última gala de eliminación, Santiago del Moro anunció la apertura de la placa final positiva, en la que el público deberá votar para elegir quién considera que merece ganar el reality.

El conductor también explicó cómo será el camino hasta la gran final. La primera definición tendrá lugar el próximo miércoles, cuando la participante con menos votos positivos deberá abandonar la competencia. A partir de ese momento, habrá galas de eliminación los lunes y miércoles hasta llegar a la final, el lunes 14 de setiembre. “Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos”, explicó Del Moro.

