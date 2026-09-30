Sopresiva ausencia de Aldo Silva en "Telemundo": el emotivo motivo por el que faltó al informativo

Los televidentes de Telemundo se encontraron este miércoles con una ausencia poco habitual en la edición central del informativo de Canal 12. Aldo Silva, conductor principal del noticiero desde hace más de dos décadas, no estuvo al frente de la emisión.

La ausencia llamó especialmente la atención porque tampoco estuvo Malena Castaldi, una de las compañeras de Silva en la conducción. En su caso, la periodista se encuentra desde hace varios días de licencia anual debido a un viaje que ya tenía planificado.

Así, la edición de este miércoles quedó en manos de Mariano López, a quien se sumó Mariana Rethen, periodista que habitualmente está al frente del segmento dedicado a las noticias internacionales.

Pero detrás de la ausencia de Aldo Silva hubo un motivo muy especial y estrictamente familiar. Según supo TV Show, el periodista decidió faltar excepcionalmente al informativo para acompañar a su hija Julieta Silva, quien este miércoles defendió su tesis y se recibió de Licenciada en Comunicación.

La familia acompañó a la joven durante una jornada cargada de emoción y luego se dispuso a celebrar el logro académico. El conductor transmitió a sus compañeros que vivía un "día muy emotivo” y por eso lo excepcional de su ausencia en el aire del informativo central.

El periodista asumió como conductor principal de Telemundo en 2004, luego de la salida del histórico Néber Araújo y de unos meses con la conducción de Alejandro Etchegorry. Desde entonces se convirtió en una de las caras más reconocibles de la información televisiva uruguaya.

El estudio de "Telemundo" en Canal 12. Foto: Estefania Leal

Con más de dos décadas consecutivas en ese rol, Silva es actualmente el conductor de un informativo con mayor permanencia en la televisión abierta uruguaya.

Esta vez no hubo detrás una razón profesional ni un contratiempo: Silva cambió excepcionalmente el estudio de Telemundo por una celebración familiar, acompañando a su hija en el cierre de una etapa y el comienzo de su propio camino profesional en la comunicación.

Allegados confiaron que Josefina Silva seguirá el camino de la comunicación publicitaria.