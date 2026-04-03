El desopilante relato de Aldo Silva sobre su llegada a “Telemundo” y la frase lapidaria de su jefe en su debut

La semana pasada, Aldo Silva sorprendió al mostrarse en una faceta poco habitual: fue descubierto como el personaje de Buitre en ¿Quién es la máscara?. Pero lejos del juego y el misterio, ahora volvió a escena con un relato mucho más personal sobre sus comienzos.

Invitado a Las cosas en su sitio (Radio Sarandí), en un mano a mano con Daro Kneubuhler y Paula Barquet, el periodista repasó cómo fue su desembarco en Telemundo (Teledoce), en una etapa que definió como “muy extraña” de su vida.

Por entonces, a comienzos de los 90, trabajaba en radio y estaba “en la cúspide” de su felicidad. Hacía Sálvese quien pueda en Emisora del Palacio, no ganaba mucho, pero disfrutaba de lo que hacía y acababa de iniciar la relación con quien hoy es su esposa. Fue en ese contexto que apareció una oportunidad inesperada: la productora Alexandra Morgan lo impulsó a presentarse a un casting para un nuevo informativo del mediodía en Canal 12.

Silva fue sin demasiadas expectativas, pero avanzó hasta la final. “Me dijeron que me había ido bien, pero que iba a perder porque competía con profesionales”, recordó. Sin embargo, días después llegó el llamado que cambiaría todo: había ganado. El giro fue total. Al mismo tiempo, la radio cerró y quedó desempleado. “No sabía lo que era quedarse sin trabajo”, confesó.

El 19 de febrero de 1992 fue su primer día en el canal. Sin experiencia en televisión y sin vestuario acorde, improvisó como pudo: jean negro, camisa blanca, corbata prestada y un saco de invierno. Nervioso y empapado en sudor tras caminar desde su casa, cruzó la puerta de Telemundo sin dimensionar lo que venía.

“Me sentía muy raro, no era consciente de la oportunidad que tenía ante mí”, se sinceró. Lo esperaba el entonces jefe del noticiero, Alejandro “Vasco” Etchegorry, quien no le dio margen para adaptarse. “Esto no es una escuela, no te voy a enseñar nada”, fue lo primero que le dijo.

El hoy conductor de Telemundo central recordó que el Vasco estaba de pésimo humor ese día y que solía enojarse con todo el mundo porque sufría de la columna. “Era el estereotipo del jefe mala onda, pero lo que sabía —y sabe— era impresionante”, señaló.

Ese mismo día lo mandaron a la calle con un equipo integrado por Nazario Zampayo, que hacía policiales, Clever Abreu y Dictino Álvarez. En cuestión de horas, pasó de no saber cómo moverse frente a cámara a cubrir un operativo policial, conocer al embajador de Estados Unidos y cruzarse con Tabaré Vázquez —entonces intendente de Montevideo—, vestido de médico y anunciando la limpieza del arroyo Miguelete.

“Todo eso en las primeras cuatro horas”, resumió, todavía con asombro. Aquella jornada fue el inicio de un camino que lo terminaría convirtiendo en una de las caras más reconocidas del informativo uruguayo.