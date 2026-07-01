La crítica de un periodista de "Subrayado" a los informativos: "Se queda en el corte de la cinta"

Danilo Tegaldo fue invitado a Ciudad Viva (TV Ciudad), donde recorrió su historia en el periodismo, desde aquellos primeros pasos en San José hasta su presente al frente de Subrayado Mediodía y Subrayado Tarde (Canal 10). En la charla también compartió una reflexión sobre el rumbo de los informativos uruguayos y se animó a plantear una crítica al modo en que muchas veces se cuentan las noticias.

Arrancó contando que desde niño miraba los informativos, leía los diarios que llegaban a su casa y seguía con atención los boletines locales de San José. "Fue un descubrir de a poco el gusto por el periodismo y la prensa escrita", recordó el periodista, que en 2025 recibió el Premio Morosoli de Plata.

Estudió Marketing y Comunicación en el IPEP y, aunque destacó la importancia de la formación académica, aseguró que el verdadero aprendizaje llega con la experiencia. "La calle es la escuela real, te enseña", afirmó.

Más adelante se definió como "comunicador" y confesó que, después de muchos años haciendo periodismo de calle, todavía extraña ese ritmo imprevisible. "Extraño mucho la calle", admitió.

"El imprevisto de la calle no te lo paga nadie. Terminás en un incendio a 20 kilómetros de donde ibas y de ahí te fuiste porque el presidente hizo tal cosa, y el equipo que iba a ir no pudo. No tenés agenda y está bueno eso", señaló.

En otro tramo de la entrevista, Tania Tabárez destacó el crecimiento de Subrayado Tarde, el programa que comparte con Nole Marrone, César Sanguinetti y el meteorólogo Nubel Cisneros, y donde lograron construir un estilo más relajado sin resignar el rigor periodístico.

"Podés tomar un modelo o un concepto, pero si no le ponés tu impronta y eso logra traspasar la pantalla, no lo vas a lograr nunca. Nosotros lo logramos. Tenemos un buen equipo, lo hacemos con mucho gusto y consciencia. Nos divertimos haciéndolo sin que sea un programa de humor. Pero nos damos licencias para hacer un chiste, bromear e informar con rigurosidad cuando lo amerita", expresó.

Danilo Tegaldo, María Noel Marrone y Nano Folle en "Subrayado Tarde". Foto: Captura de Canal 10

Según dijo, más allá del rating, el verdadero termómetro está en la devolución cotidiana del público. "Te das cuenta en la calle si funciona o no y es impresionante cómo nos habla la gente de ese espacio", aseguró.

Fue entonces cuando llegó el tramo más filoso de la conversación. A partir de una observación de Tabárez sobre el costado humano que logra mostrar Subrayado Tarde, Tegaldo hizo una crítica sobre los informativos uruguayos en general, dejando en claro que no apuntaba a un medio en particular.

"Creo que se tienen que empezar a permitir el descontracturarse, el informar sí con rigurosidad pero no con la solemnidad que solíamos ver", sostuvo. Y fue un paso más allá.

"Creo que muchas veces se queda en agenda y no va más allá. Se queda en el corte de la cinta porque inauguraron la luz en tal lado y no va a ver cómo eso le cambió la historia a la gente del barrio. No lo hacemos, me incluyo dentro del mundo de informativos. Creo que los informativos tienen que contar más historias", reflexionó en modo autocrítica.

Como contrapartida, destacó algunos informes que realiza su compañera Mariana Gabetti en Subrayado Tarde, donde buscan bajar a tierra las noticias y mostrar el impacto que tienen en la vida cotidiana. "Están muy buenos para poder mostrar todo eso que sucede en la realidad", concluyó.