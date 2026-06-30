La contundente declaración de amor de una conductora de Canal 10 a su novio camarógrafo: "Mi vida entera"

Se trata de una de las parejas más queridas de los medios, aunque él suele mantener un perfil mucho más bajo. Ella es una de las principales figuras de Canal 10: conduce MasterChef Uruguay y Sonríe, y antes estuvo al frente de La Voz Uruguay. Él trabaja como camarógrafo en Saeta y también integra el equipo de La Guitarrita, la productora de Iñaki Abadie, Rafa Cotelo y Jorge Piñeyrúa.

Se trata de Noelia Etcheverry y Fabricio Fernández, que este fin de semana volvieron a emocionar a sus seguidores con una romántica publicación. La comunicadora le dedicó una contundente declaración de amor a su pareja, acompañada por un video que resume algunos de los momentos más importantes que compartieron en estos nueve años de relación que se cumplirán en un mes.

"Mi vida entera", escribió Noelia al comienzo del posteo. Aclaró que no se trataba de una fecha especial, un aniversario o un cumpleaños, y sin embargo, en un día común y silvestre, se detenía a mirar lo que construyeorn y seguirán construyendo. "Seguimos logrando, juntos, fuertes, llenos de amor y agote", comenzó diciendo.

Luego definió a Fabricio como "mi compañero, mi amor, camarógrafo, mi socio, editor, cocinero, el mejor papá que Olí podía tener, mi consejero más realista, al primero que le pido un consejo... el que me potencia y saca mi mejor versión siempre".

"Te amo para siempre. Gracias por construir juntos esta familia hermosa", cerró, arrobando a su pareja.

La publicación estuvo acompañada por un video musicalizado con "You're Still the One", de Shania Twain, donde se suceden distintas imágenes de la pareja a lo largo de estos años: el test de embarazo en mano, la llegada de su hija Olivia, vacaciones, cumpleaños, abrazos, salidas de a dos y distintos momentos familiares.

¿Cómo se concieron Noelia Etcheverry y su pareja camarógrafo?

Fabricio Fernández y Noelia Etcheverry con su hija Olivia.

La historia de amor entre ambos comenzó justamente en Canal 10. Según contó Noelia cuando fue invitada a PH (Canal 4), después de una mala experiencia sentimental se había prometido no volver a involucrarse con alguien del trabajo. Sin embargo, el amor apareció donde menos lo esperaba.

Compartían las mañanas en el canal y, poco a poco, fueron enamorándose. Al principio mantuvieron el vínculo en secreto por temor a los prejuicios y, según recordó la propia conductora, uno de los grandes gestos con los que Fabricio terminó de conquistarla fueron las viandas que le llevaba al canal en una época en la que ella tenía tres empleos y casi no encontraba tiempo para cocinar.

Desde entonces compartieron innumerables proyectos y desafíos. Además del nacimiento de Olivia, hace poco más de un año lanzaron Olivita, una línea de utensilios de cocina inspirada en la metodología Montessori, pensada para fomentar la autonomía de los niños.

El romántico posteo superó rápidamente los 6.500 "Me gusta" y se llenó de comentarios de colegas y amigos de la pareja. Cata Ferrand, Anahí Lange, Mariana Romano, Lorena Bomio, Laura Martínez, Denise Casaux y hasta Natalia Oreiro reaccionaron celebrando la historia de amor y la familia que construyeron.

Horas más tarde, Noelia compartió en sus historias un video con la enorme cantidad de mensajes que recibió y escribió: "Gracias por tanto amor, que la vida se los devuelva multiplicado".