"Gran Hermano": Tato y Luz volvieron al reality para casarse y una novia quedó sola en el altar

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a tener una noche de bodas este miércoles, con vestidos de novia, trajes y una ceremonia que reunió a participantes de esta edición, exparticipantes y algunas de las duplas más comentadas por el público. Andrea del Boca fue la encargada de oficiar los casamientos.

Para la audiencia uruguaya que sigue el reality por Canal 10, uno de los momentos especiales fue el reencuentro de Andrea con Yipio, la uruguaya de esta edición. La actriz, además, le entregó unos anillos como símbolo de la amistad que construyeron durante su paso por la casa.

Pero la gran expectativa estaba puesta en el regreso de Tato Algorta y Luz Tito. Tato fue el ganador de la edición anterior y Luz terminó tercera. Ambos habían formado, junto a Luciana, uno de los grupos más cercanos de aquella temporada y durante meses fueron protagonistas de rumores sobre un posible romance. La semana pasada, finalmente, confirmaron su relación en redes sociales.

Esta vez volvieron juntos a la casa y pasaron por el altar. Luz le dijo a Tato que era “la coincidencia más linda” y que le encantaba tenerlo en su vida. Él, por su parte, le agradeció por acompañarlo, hacerlo crecer y hacerlo feliz. La ceremonia terminó con un beso.

¡Tato y Luz dieron el sí! 💍La pareja selló su unión en una boda inolvidable ✨



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La noche también tuvo otros casamientos, aunque no necesariamente entre parejas sentimentales: Sol Abraham y Cinzia Francischiello, por ejemplo, participaron como amigas, mientras que otras duplas fueron romances, amistades o vínculos que el público convirtió en shipeos.

Andrea y Yipio sellaron su amistad con un emotivo brindis para dar por finalizada la celebración ✨



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Así, Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski, Sol y Cinzia, Yanina Zilli y Martín Rodríguez, Brian Sarmiento y Danelik Star, Franco Zunino y Nenu, Lolo Poggio y Nicolás “Nick” Sícaro, Luana y Matías Hanssen, Juanicar y Campanita, Nazareno Pompei y Tamara Paganini, y Charlotte Caniggia y Cola pasaron por el altar.

El momento más incómodo tuvo como protagonista a Mariela Prieto, que se vistió de novia y esperó en el altar a su marido, Claudio “Turco” García. El exfutbolista no ingresó a la casa. Horas antes había contado en el streaming de Telefe que la pareja atraviesa una crisis y que no tenía intención de participar de la ceremonia.

Mariela Prieto vestida de novia en "Gran Hermano Generación Dorada". Foto: Captura X @getawaycaargirl

Mariela quedó así sola frente al altar, en una de las escenas que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.