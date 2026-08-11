Santiago del Moro enfrentó los rumores de fraude en "Gran Hermano" y habló de Laura Ubfal: "Excusa de cobardes"

Santiago del Moro se refirió a las versiones de supuesto arreglo en Gran Hermano: Generación Dorada, en medio de la polémica que se generó alrededor de la ausencia de Laura Ubfal y de las críticas al mecanismo de votación del reality.

La periodista volvió al panel durante la gala del domingo 9 de agosto, después de haberse ausentado de la emisión anterior. En ese contexto, el conductor se mostró contundente al hablar sobre las especulaciones que apuntan contra la producción y negó que los resultados puedan ser manipulados.

“Nunca se puede ir en contra de lo que se vota. De hecho, en estas cuatro temporadas tuve una sola favorita y no ganó. Es muy fácil decir ‘porque la producción tal cosa’ o ‘porque la gente tal otra, porque está arreglado’. Es excusa de cobardes”, sostuvo Del Moro.

En esa línea, remarcó que la permanencia de los participantes depende exclusivamente de la decisión de la audiencia. “Se gana o se pierde por los votos. Te quedás o te vas por el público. Yo no tengo la culpa. No quiero subestimar a los que están adentro”, afirmó.

El conductor también hizo referencia al nivel de participación que tiene actualmente el reality y destacó la cantidad de votos registrados durante la gala anterior.

“Los votos están. La gala pasada hubo casi 6 millones de votos. Gran Hermano son las redes, el streaming, es 360”, explicó.

Del Moro insistió además en el particular vínculo que el programa mantiene con su audiencia. “Gran Hermano es el programa que la gente ama odiar. No hay otro programa que genere todo esto”, señaló, antes de volver a mencionar que en la placa anterior se habían contabilizado cerca de seis millones de votos.

Sus declaraciones se dieron en medio de las especulaciones que habían surgido en redes sociales sobre los resultados y las decisiones de la producción, especialmente a partir de las estrategias de algunos participantes, entre ellos Solange.

La ausencia de Laura Ubfal había alimentado distintas versiones sobre una posible suspensión o un alejamiento del programa. Sin embargo, la propia periodista aclaró que su decisión de no asistir estuvo vinculada a una situación personal que la afectó emocionalmente.

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Santiago del Moro habló sobre #GranHermano 👁️, los participantes , los votos y las polémicas 💥🔥

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Durante su programa La Linterna, en Bondi Live, Ubfal negó haber sido apartada del reality. “No me suspendieron, no me echaron, no tenía la fuerza para ir”, explicó.

La panelista señaló que lo ocurrido con Juanicar y su madre, Roxana, fue el motivo que la llevó a ausentarse. “El tema de Juanicar me afectó mucho, lo de su mamá”, sostuvo.

Ubfal también se refirió al impacto que tuvo la situación sobre Roxana y cuestionó el nivel de odio y críticas que recibió en redes sociales. “Me solidaricé con esa mamá que sufre, porque hay mucho odio, hate, bronca. Poca gente sabe lo que sufren”, afirmó.

A su vez, confirmó que continuaría formando parte del panel y anticipó su regreso a la gala: “Está todo bien. El domingo voy a ir”. La periodista también reivindicó su vínculo con el ciclo y con su producción: “Gran Hermano tiene una producción fabulosa, hacen uno de los mejores programas de la tele. (...) Tengo la camiseta puesta”.