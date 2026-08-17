Playa, paseos y mimos: las fotos y videos de la escapada romántica de Tato Algorta y Luz Tito en el Caribe

El rumor finalmente se convirtió en beso. Tato Algorta y Luz Tito ya no ocultan su relación y ahora compartieron fotos y videos desde las paradisíacas playas de Punta Cana.

El anuncio de la relación llegó hace pocos días con una publicación en simultáneo donde se ve a Luz bailando en la arena, con el mar Caribe de fondo, hasta que aparece Tato, la toma de la cintura y ambos se besan frente a cámara. “Mi corazón está feliz”, escribieron junto a las imágenes.

Ahora, el uruguayo ganador de Gran Hermano también compartió una serie de fotos y videos de la escapada y acompañó la publicación con un mensaje breve: “Agradecido a la vida”. Después de meses de chichoneo, rumores y comentarios de sus compañeros de reality, esta vez no hubo demasiado margen para la interpretación: los dos confirmaron que están en pareja.

La historia había comenzado mucho antes, dentro de la casa de Gran Hermano. Desde los primeros meses del reality, Tato y Luz construyeron una relación de mucha cercanía. Había complicidad, bromas y una conexión que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el programa.

Tato Algorta y Luz Tito en Punta Cana. Foto: Instagram @tatoalgorta

El contexto hacía que la situación fuera todavía más comentada: Luz estaba en pareja con Alberto, el joven español conocido como “Pestañas”. Incluso él ingresó durante unos días al reality y convivió con Luz y Tato, mientras afuera crecían las especulaciones sobre la relación entre los dos participantes.

Luz, por entonces, descartaba que pudiera ocurrir algo con Tato. Pero las sospechas no desaparecieron. La cercanía entre ambos continuó durante el programa y el posible romance se convirtió en uno de los temas recurrentes entre los seguidores del reality.

A comienzos de junio, Luz confirmó que su relación con Pestañas había terminado. Según explicó entonces, la separación se había producido meses antes y en buenos términos. “Fue relindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada”, contó.

Desde entonces, las versiones sobre un romance entre Luz y Tato crecieron todavía más. Ellos siguieron sin confirmar públicamente la relación hasta este viaje.

Ahora, desde Punta Cana, decidieron hacerlo oficial. Y la noticia fue rápidamente celebrada por varios de sus excompañeros de Gran Hermano como Daniela Celis y Ulises Apóstolo.