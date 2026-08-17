Nacho Álvarez tuvo un altercado callejero con un trabajador de la construcción en Tres Cruces: "Botonazo"

Un contratiempo en el acceso a la Terminal de Tres Cruces terminó con Nacho Álvarez enfrentado con un trabajador de la construcción y el episodio se trasladò luego a las redes sociales. El periodista contó lo sucedido este lunes en La pecera, su programa de Azul FM, y publicó en X una fotografía del hombre con quien había mantenido el altercado.

Todo ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando Álvarez llevó en auto a su novia, Melissa de León, hasta Tres Cruces luego de haber pasado el fin de semana en Montevideo. Ella reside en Maldonado. Según relató al aire, el periodista intentó ingresar en su auto por uno de los accesos habituales a la terminal, pero un trabajador que se encontraba en el lugar con una señal de "Pare" le indicó que no podía continuar por allí. Aunque anteriormente habían pasado varios autos y taxis, el funcionario fue tajante en la prohibición.

Nacho Álvarez y Melissa con sus anillos de compromiso. Foto: Instagram de Ignacio Álvarez.

"Va el taxi de adelante mío, pasa, el otro pasa, y cuando llega a mí me dice: 'Pare'", relató.

Álvarez le preguntó entonces dónde podía dejar a su pareja y el funcionario le indicó que debía dar la vuelta e ingresar por otro sector de la terminal. La detención provocó además que se formara una fila de vehículos detrás del periodista y comenzaran a escucharse bocinazos.

La tensión aumentó hasta que, según la versión de Álvarez, otros trabajadores de la construcción que se encontraban en la zona lo reconocieron y comenzaron a alentarlo. "Vamos Nacho, vamos Nacho, la barra de la constru", contó que le gritaban.

Sin embargo, el hombre que controlaba el paso mantuvo la indicación de que no podía avanzar. Álvarez llamó "botón" y "botonazo" al funcionario en cuestionario y finalmente, su novia debió bajar del vehículo y continuar caminando hacia la terminal con su equipaje.

Antes de retirarse, el conductor de La pecera decidió fotografiar al trabajador y anticipó que publicaría la imagen en sus redes sociales. Poco después cumplió con el anuncio.

"LO PROMETIDO ES DEUDA. Un saludo para los pibes de 'la barra de la constru' que desde tempranito están laburando en Tres Cruces (menos al ortiba de la foto)", escribió Álvarez en X junto a la fotografía del hombre.

El periodista aprovechó además el episodio para promocionar uno de los temas que abordaría este lunes en su programa. "Y hablando de la constru, a las 9:30 en @LaPecera1019 una dama (empresaria de la construcción, ella) le va a cantar las 40 a la patota del SUNCA", añadió.

El comentario estaba relacionado con el reciente acuerdo entre el SUNCA y las cámaras empresariales de la construcción, que incluye la reducción de la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas sin pérdida salarial, asunto que Álvarez tenía previsto analizar durante la mañana en La pecera.