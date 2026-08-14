“Mi corazón feliz”: campeón uruguayo de Gran Hermano Tato Algorta confirmó romance con una compañera de la casa

El campeón uruguayo de Gran Hermano 2025 Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito terminaron con meses de rumores y finalmente confirmaron que están en pareja. Los exparticipantes del reality oficializaron el romance con un video grabado durante unas vacaciones en Punta Cana y publicado en simultáneo en sus cuentas de Instagram.

Las imágenes muestran a Luz bailando en la arena, con el mar Caribe de fondo, hasta que aparece Tato, la toma de la cintura y ambos se besan frente a cámara. “Mi corazón está feliz”, escribieron para acompañar la publicación que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones.

Algorta se consagró ganador de la última edición del reality argentino. Luz, en tanto, terminó tercera, detrás del cordobés Ulises Apóstolo.

La noticia fue celebrada por varias figuras vinculadas a Gran Hermano. Daniela Celis escribió: “DALEEE GRITALOOO AL MUNDOOO ENTEROOO”, mientras que Apóstolo apeló al humor: “Estoy tan sorprendida como todos ustedes”. Catalina Gorostidi también ironizó sobre un romance que ya era un secreto a voces: “¡ME ESTÁN JODIENDO! Nunca lo hubiese imaginado. Viva el amoooooor”.

Un vínculo que nació en Gran Hermano

La historia entre Tato y Luz comenzó dentro de la casa de Gran Hermano. Allí construyeron una relación muy cercana, aunque durante el programa ella estaba en pareja con Alberto, el joven español conocido como “Pestañas”. Incluso él ingresó durante unos días al reality y convivió con ambos participantes.

Tato Algorta. Foto: Douglas Cortés @douglas.cortes

Por entonces, y pese a las especulaciones que ya generaba su complicidad con el uruguayo, Luz descartaba que pudiera suceder algo entre ellos.

El escenario cambió después del reality. A principios de junio, Luz confirmó que su relación con Pestañas había llegado a su fin. “Fue relindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada”, explicó entonces. Según contó, la ruptura se produjo en buenos términos.

A partir de allí, las versiones sobre un romance entre Luz y Tato comenzaron a crecer.

