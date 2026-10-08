"Esta boca es mía": una de sus principales panelistas deja el programa para asumir alto cargo en la IMM

Esta boca es mía tendrá una baja sensible en su panel. Eleonora Navatta, una de las integrantes habituales del programa conducido por Victoria Rodríguez en Canal 12, dejará el ciclo en las próximas semanas para asumir nuevas responsabilidades en la Intendencia de Montevideo.

La salida de Navatta responde a su nuevo desafío profesional. La comunicadora y arquitecta fue designada por el intendente Mario Bergara como nueva directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la comuna y asumirá sus funciones el próximo 1° de noviembre.

Según confiaron allegados, la última salida de Navatta en el programa de debate de Canal 12 será en la última semana de octubre.

El nombramiento de Navatta se produjo luego de la renuncia de Lionel De Mello, quien dejó el cargo por razones de salud.

De esta manera, Esta boca es mía perderá a una de sus voces habituales, que tuvo continuidad en varias etapas del programa, en momentos en que celebra 18 años de permanencia en pantalla. Victoria Rodríguez celebró días atrás con una publicación en Instagram dedicada a la audiencia y a quienes han formado parte del ciclo.

"Gracias porque es a ustedes a quienes les debemos nuestra permanencia al aire estos 18 años", escribió Rodríguez. La conductora agradeció a los seguidores, los fans y hasta los "haters", además de reconocer especialmente a los panelistas "de ayer y de hoy", al equipo de producción de Kubrick Media y a sus compañeros de Teledoce.

Eleonora Navatta. Foto: Ignacio Sánchez.

"Prometemos seguir trabajando con el compromiso y el amor de siempre", agregó Rodríguez, antes de bromear: "Aunque no se note a veces, pero sepan que la intención está". Luego completó en tono más serio: "Perdón por nuestros errores. Seguimos aprendiendo. Siempre".

La partida de Navatta supondrá una nueva renovación para un panel que ha tenido numerosos cambios durante los 18 años del programa. La propia Rodríguez ha señalado en distintas oportunidades que la rotación de integrantes y la convivencia entre opiniones diferentes forman parte de las claves de la vigencia del formato.

Una trayectoria ligada al deporte y la comunicación

El nuevo destino profesional de Navatta está estrechamente relacionado con su trayectoria. Además de comunicadora y arquitecta, cuenta con experiencia en gestión deportiva y tuvo una destacada carrera vinculada a la esgrima.

Fue deportista de alto rendimiento y representó a Uruguay en competencias internacionales, además de obtener títulos nacionales y sudamericanos. Actualmente integra el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Esgrima y participa en la Comisión de Equidad, Género y Diversidad del Comité Olímpico Uruguayo.

Eleonora Navatta Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

A esa experiencia se suma su recorrido profesional en comunicación. Desde 2018 se desempeñaba como coordinadora de Comunicación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y en los últimos años desarrolló una presencia habitual en distintos espacios de radio y televisión.